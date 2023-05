Une Indienne de 27 ans parmi les 9 tuées lors d’une fusillade dans un centre commercial américain

Une Indienne de 27 ans, qui travaillait aux États-Unis en tant qu’ingénieure de projet, faisait partie des neuf personnes tuées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dans un centre commercial bondé de Dallas au Texas, ont annoncé lundi les autorités.

Aishwarya Thatikonda, de McKinney, faisait du shopping avec un ami lorsqu’ils ont été abattus par le tireur Mauricio Garcia aux Allen Premium Outlets de Dallas, a rapporté le journal New York Post.

Le tournage a commencé vers 15h30 samedi alors que des foules de clients remplissaient le centre commercial extérieur. La fusillade a fait au moins huit morts avant que Mauricio Garcia, un tireur de 33 ans, ne soit abattu par un policier.

Aishwarya, fille d’un juge de district du tribunal de district de Ranga Reddy en Inde, a travaillé comme ingénieure de projet chez Perfect General Contractors LLC.

Un représentant de la famille a confirmé à la chaîne de télévision WFAA que Thatikonda était également parmi les morts de la violence armée insensée.

Aishwarya avait parlé aux membres de sa famille avant l’incident de samedi, et lorsqu’ils l’ont rappelée après avoir appris la fusillade, ils n’ont obtenu aucune réponse, selon l’ami du juge.

« La famille a eu l’information sur (sa mort) dimanche. Ils sont sous le choc. On leur a dit que des efforts étaient faits pour envoyer son corps d’ici mercredi », a déclaré l’ami du juge.

Elle était ingénieure et vivait et travaillait au Texas alors que sa famille était en Inde. Son amie, qui n’a pas été identifiée, a été blessée mais se trouve actuellement dans un état stable à l’hôpital, précise le journal.

La famille de Thatikonda prévoit de ramener son corps en Inde, a-t-il ajouté.

Elle a fait son génie civil dans un collège à Hyderabad en Inde et a terminé sa maîtrise aux États-Unis, après quoi elle y a travaillé pendant plus de deux ans.

Garcia, le tireur, a été abattu par un officier qui patrouillait dans la zone.

Une maison de Dallas liée aux parents de Garcia a été perquisitionnée par la police samedi soir après le massacre, et des responsables ont également fouillé un motel où le tireur avait réservé un séjour prolongé, ont déclaré des sources des forces de l’ordre à la chaîne locale WFAA-TV.

Dans un communiqué sur la fusillade, le centre commercial a déclaré : « Nous sommes horrifiés par la tragédie insensée d’Allen Premium Outlets et scandalisés par la violence qui continue de sévir dans notre pays.

« Nos pensées et nos prières vont aux victimes, à leurs familles et aux autres personnes touchées par cet acte odieux. Nous sommes reconnaissants pour les actions héroïques du policier d’Allen et pour le soutien de tous les premiers intervenants. » Jusqu’à présent, il y a eu au moins 198 fusillades de masse aux États-Unis en 2023, selon les archives sur la violence armée.

La tragédie de samedi s’est produite quelques semaines seulement avant le premier anniversaire du massacre de l’école d’Uvalle, au Texas, lorsque 19 enfants et deux adultes ont été tués par un homme armé à la Robb Elementary School le 24 mai 2022.

Cela survient quelques jours seulement après qu’un homme armé est devenu furieux lors d’une visite dans un établissement médical d’Atlanta, aurait abattu au moins une personne avec une arme de poing et en blessant quatre autres avant d’être arrêté quelques heures plus tard.

L’incident de samedi est la deuxième fusillade la plus meurtrière de l’année dans le pays, après le massacre de Monterey Park, en Californie, au cours duquel un homme armé a tué 11 personnes dans une salle de bal le 21 janvier.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)