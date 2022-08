Une Indienne compare la foule de Toronto à la station de métro Rajiv Chowk de Delhi et lève le pouce

Si vous vivez à Delhi et que vous voyagez fréquemment en métro, vous avez peut-être connu la ruée du matin et du soir à la station Rajiv Chowk avec les immenses lignes d’entrée qui dépassent les portes. On ne peut pas s’attendre à la même foule dans d’autres pays comme les États-Unis ou le Canada. Cependant, une vidéo récente est devenue virale lorsqu’une femme indienne résidant à Toronto, au Canada, a partagé un petit clip sur son compte de réseau social présentant les rues animées de la ville. Elle a également comparé les rues animées de la foule avec les gens qui se pressaient dans la station de métro Rajiv Chowk.

La vidéo virale partagée sur Instagram par ‘Sandytalkscanada’, montre Sandy visitant les arrêts touristiques de la ville. Les clips montraient des ruelles de Toronto remplies d’une foule immense. Elle a intégré une légende sur la vidéo qui disait: “Toronto me rappelle Rajiv Chowk Delhi.” Plus tard, elle a également demandé dans la vidéo: “Qui d’autre peut s’identifier?” Elle a judicieusement ajouté le morceau à la mode à sa vidéo par ‘funcho’ et a sous-titré la vidéo, “Jagah hai Kya? (Y a-t-il de la place ?) »

https://www.instagram.com/p/CgviGEKgvlD/

Internet a apprécié la vidéo car ils l’ont trouvée pertinente. L’un d’eux a réagi et a écrit : “Buhut Jagah Hai (il y a amplement d’espace).” Un autre utilisateur a également commenté: “Aujourd’hui, j’étais là aussi, j’ai raté l’occasion de vous rencontrer à cause de la foule.” Quelqu’un a également accepté et a écrit: “Absolument correct.”

Un utilisateur a également comparé la tour CN à la tour de télévision de NSP et a écrit : “Aur tour CN nsp ka tour de télévision”. Un autre utilisateur de médias sociaux a également écrit: « Cannaught place des vibrations… » Un autre a répondu. « Lol tellement vrai. Jha sab bhag rahe hain.

La bobine a gagné plus de 1,6 million de vues et plus de 49 000 likes. Que pensez-vous de la vidéo ?

