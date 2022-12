Une vidéo INCROYABLE en PoV montre le moment où un drone kamikaze ukrainien s’écrase sur un char russe.

Les drones ont été une arme très efficace pour les troupes de Kyiv dans leur combat contre les forces de Vladimir Poutine et ont été utilisés de manière dévastatrice contre des véhicules blindés.

Le drone kamizake s’abat sur le véhicule blindé

Un des soldats tirant sur le drone

L’Ukraine a humilié le tyran fou de la guerre en anéantissant une grande partie de la machine de guerre russe.

Le nombre de morts russes a dépassé les 100 000, il a perdu le territoire précédemment capturé et l’équipement a été détruit par des frappes précises.

Dans la nouvelle séquence, on peut voir un véhicule blindé de transport de troupes russe rouler sur une route à voie unique dans la campagne.

Peu à peu, le véhicule apparaît avec les deux membres d’équipage assis dans l’écoutille ouverte.

L’un d’eux tire désespérément avec son arme sur le drone dans le but de l’abattre.

Juste au moment de l’impact, on peut voir l’autre membre d’équipage se retourner, les pieds en l’air.

Les images ont été coupées et on sait maintenant ce qui est arrivé à ceux qui se trouvaient à l’intérieur.

L’Ukraine a reçu des drones mortels “kamikazes” Switchblade qui peuvent survoler un char russe pendant 40 minutes avant de frapper à 115 mph par les États-Unis.

Plus tôt cette année, une vidéo PoV a montré le moment remarquable où un char russe a éclaté en boule de feu après un drone kamikaze ukrainien.

Les images obtenues des Forces d’opérations spéciales d’Ukraine montrent l’équipage du char soufflé alors qu’il était censé être assis sur le dessus en train de boire.

Un autre drone a été utilisé pour bombarder une base russe tandis que d’autres images dramatiques ont montré le moment où des chars russes ont été anéantis après avoir été repérés cachés dans des jardins à l’arrière.

Et un autre clip incroyable montrait un char russe en train d’être “vaporisé” après que trois grenades ukrainiennes aient enflammé les munitions à bord, créant une méga-explosion.

D’autres images de PoV ont montré à quoi cela ressemble d’être touché par un missile après que la Russie a fait exploser un drone ukrainien hors du ciel.

L’appareil furtif avait pour mission spéciale de détruire les dépôts de carburant et d’armes russes lorsqu’il a été abattu par l’une des troupes de Mad Vlad.

Malgré la perte, la 45e brigade d’artillerie séparée ukrainienne, qui a mené l’attaque, a déclaré avoir réussi son attaque contre le dépôt russe.

Les experts craignent que Poutine ne soit prêt à envoyer jusqu’à un million de Russes au massacre pour l’effort de guerre.

C’est un échec militaire d’une ampleur incroyable, des soldats mal entraînés et mal équipés étant envoyés à la mort dans des tranchées boueuses.

Le nombre de morts militaires de Poutine est déjà plus de six fois plus élevé que celui des pertes soviétiques en Afghanistan et 20 fois plus élevé que celui des pertes américaines en Irak.