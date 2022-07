Une incroyable vidéo accélérée montrant toutes les saisons du Canada en 18 secondes étourdit Internet

Une incroyable vidéo en time-lapse présentant toutes les saisons en moins de 20 secondes chassera votre blues du milieu de semaine. Et nous parions que vous finirez par le jouer en boucle.

Ce travail impressionnant a été présenté par un vidéaste et artiste musical chilien, Rodrigo Inostroza, qui, tout en publiant la vidéo sur sa chaîne YouTube, a écrit le titre “Regardez le changement des saisons, marchez en accéléré”. Dans la section description de la vidéo, Rodrigo a révélé qu’il avait capturé le changement saisonnier dans la ville canadienne de Victoria. La description de la vidéo YouTube indiquait: “Enregistré ce chemin à Victoria, au Canada, pendant une année complète. Ensuite, combinez les différents clips pour découvrir que les saisons changent rapidement. Considérez cela comme un time-lapse de marche.

La vidéo captivante montre Rodrigo, qui est derrière la caméra, marchant sur le même chemin alors que la saison change. En gardant intacte la beauté naturelle de la vidéo, le YouTuber a choisi de ne mettre aucune musique en arrière-plan et a téléchargé le petit clip avec le bruissement original des pas sur l’herbe et la neige. Dans sa conversation franche avec Newsweek, Rodrigo a révélé qu’il avait l’habitude de prendre le chemin derrière sa maison pour aller à l’épicerie, et a été étonné de voir à quel point il se transformait magnifiquement au fil des saisons.

Newsweek a cité Rodrigo en disant : “Je suis un vidéaste et un professionnel des médias sociaux, alors bien sûr, j’ai pensé ‘Huh… une transition rapide entre les saisons serait géniale.” Le rapport a en outre révélé qu’il avait enregistré les images entre novembre 2020 et novembre 2021. Rodrigo avait l’habitude de sortir environ trois à quatre fois par mois pour capturer le chemin.

