Une incroyable serre en Norvège produit de la nourriture tout au long de l’hiver

Margit-Kristine Solibakke Klev est une architecte qui a conçu cette incroyable maison à effet de serre pour elle et sa famille. Dans cette vidéo de 30 minutes, nous voyons en profondeur à quoi ressemble la maison, comment elle a été construite et comment elle fonctionne.

Klev a construit cette maison parce qu’elle voulait cultiver sa propre nourriture toute l’année, même pendant les hivers rigoureux et enneigés. La serre garde la maison au chaud et isolée même pendant les froides journées d’hiver. La maison elle-même, entourée d’une structure en verre, est faite de bois magnifique, possède de grandes fenêtres ouvertes et ressemble à un rêve à vivre.

Cette maison magnifique et durable combine la vie intérieure et extérieure d’une manière que je n’ai jamais vue auparavant. Si j’habitais là-bas, je ne quitterais tout simplement plus jamais la maison. Cela aurait été un endroit idéal pour se détendre pendant le confinement dû au COVID.

Précédemment : un informaticien en poste au pôle Sud prend des photos du dernier œuf qu’ils auront pendant cinq mois.