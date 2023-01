Une incroyable photo d’avion espion américain montre un OVNI orbe métallique survolant l’Irak dans une image classifiée révolutionnaire du Pentagone

Une image incroyable capturée par un avion espion américain montre un OVNI orbe métallique survolant l’Irak.

L’image a été incluse dans une vidéo d’information classifiée montrée aux agences gouvernementales américaines et il est affirmé que c’est la première fois qu’un OVNI est filmé dans une zone de conflit actif.

L’image de l’orbe vue au-dessus de l’Irak

Jeremy Corbell est un enquêteur de premier plan sur les ovnis

Les célèbres vidéos Tic Tac ont ravivé l’intérêt pour les ovnis Crédit : CNN

L’image a été obtenue par les enquêteurs sur les OVNIS Jeremy Corbell et George Knapp, qui l’ont maintenant publiée sur leur podcast Weaponized.

Ils disent que l’image, capturée en avril 2016, a été désignée comme un phénomène anormal non identifié, le terme officiel utilisé par le gouvernement américain pour les ovnis.

Les images représentent un “scénario entièrement différent” des observations de pilotes de chasse de l’US Navy dans des zones d’entraînement au large des côtes américaines – les soi-disant images “Tic-Tac”, dit Corbell.

“Pour la première fois, nous publions une image filmée par l’armée d’un UAP au-dessus d’une zone de conflit actif”, a-t-il déclaré.

« L’UAP pose un risque important pour nos militaires, hommes et femmes, et ce cas le met en évidence – et n’est malheureusement pas unique.

“L’origine, la capacité, l’opérateur et l’intention n’ont pas été déterminés par rapport à cet OVNI contrôlé intelligemment au-dessus de Mossoul, en Irak.

“Au minimum, l’UAP pose un problème fondamental de renseignement et d’identification au combat qui doit être résolu.”

La séquence dure environ quatre secondes et montre l’UAP “se déplaçant avec un but” dans une direction latérale du sud au nord.

Corbell a été à l’origine d’une série de fuites très médiatisées mettant en vedette des rencontres entre des ovnis et l’armée américaine qui ont été jouées lors d’une audience historique tenue par le Congrès.

“Peu importe d’où viennent les OVNIS – il est maintenant ouvertement admis par notre ministère de la Défense qu’ils apparaissent avec une fréquence accrue dans le monde entier”, a-t-il déclaré.

Il a exhorté le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines du Pentagone à consacrer des ressources à « ce mystère persistant au nom du public américain et mondial ».

Corbell avait précédemment réalisé le film documentaire de 2018 Bob Lazar: Area 51 and the Flying Saucers.

Il raconte l’histoire de Lazar, qui prétend être un ancien physicien du gouvernement américain qui a travaillé avec la technologie des ovnis.

Les nouvelles images surviennent alors que les ovnis et l’UAP sont passés du domaine des théories du complot pour être considérés comme un problème de sécurité nationale américaine,

Les responsables du Pentagone ont pris la décision sans précédent en 2010 de publier un trio de vidéos remarquables montrant des “rencontres” avec des ovnis.

La plus frappante était peut-être une vidéo connue sous le nom de “Tic-Tac” pour la façon dont le petit objet blanc ressemblait au bonbon,

Le commandant Dave Fravor et le lieutenant-commandant Alex Dietrich s’entraînaient avec un groupe de frappe à environ 100 milles au sud-ouest de San Diego.

Ils étaient à environ 100 milles au large lorsque leurs chasseurs F/A – 18 ont été détournés pour vérifier un avion repéré au radar par un autre navire, le croiseur USS Princeton.

L’OVNI est apparu pour la première fois à 80 000 pieds, puis s’est précipité vers la mer, s’arrêtant à 20 000 pieds et planant avant de disparaître du radar.

Lorsque le commandant Fravor est arrivé, il a vu un avion blanc planer à 50 pieds au-dessus d’une perturbation dans l’océan.

Décrivant l’OVNI, il a dit: “Il n’avait pas d’ailes. Alors vous pensez, ‘d’accord, c’est un hélicoptère’, mais il n’y a pas de rotor dans l’eau, il n’y a pas de rotors et quand les hélicoptères se déplacent d’un côté à l’autre, ils sont sorte de lent puis prendre de la vitesse dans l’autre sens.