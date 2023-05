Une incroyable peinture murale terrestre de Triceratops apparaît à la carrière de Jurassic Coast

UNE INCROYABLE peinture murale terrestre d’un Triceratops, réalisée avec des pigments préhistoriques entièrement naturels, est apparue dans une carrière de la côte jurassique.

L’artiste paysagiste naturel David Popa a utilisé des matériaux, notamment de la craie, du charbon de bois et des pigments de terre mélangés uniquement à de l’eau de source, pour créer des peintures murales de terre uniques et spectaculaires – chaque pièce prenant plus de 12 heures à créer.

La murale a été créée par l’artiste paysagiste David Popa Crédit : PA

Il montre un Triceratops avec des détails incroyables Crédit : PA

L’artiste s’est également rendu en Finlande et aux États-Unis pour présenter d’autres dinosaures, Tyrannosaurus Rex et Hatzegopteryx, avec des détails saisissants.

L’œuvre a été publiée dans le cadre d’une galerie transatlantique pour marquer le lancement de la saison 2 de Prehistoric Planet sur Apple TV +.

Et ils sont informés par les dernières connaissances scientifiques qui sous-tendent la série documentaire de David Attenborough, montrant une représentation authentique et fidèle à la réalité de ce à quoi ces animaux incroyables auraient ressemblé.

Au Royaume-Uni, la côte jurassique riche en fossiles a été sélectionnée pour le majestueux Triceratops, tandis que le désert de Moab dans l’Utah a été choisi pour afficher l’ancien prédateur Tyrannosaurus Rex.

En Finlande, une île éloignée a été choisie pour représenter l’habitat insulaire où le Hatzegopteryx volant aurait vécu.

Au cours des dernières années, Popa a créé des œuvres d’art à grande échelle dans certains des paysages naturels les plus divers, plongeant dans le domaine de l’anthropologie et maintenant à travers son travail sur la planète préhistorique, la paléontologie aussi.

Artiste des œuvres d’art naturelles géantes, l’artiste de l’agence MTArt David Popa a déclaré: «Mon objectif était de redonner vie aux dinosaures en les représentant dans des paysages qui témoignent de leurs habitats naturels il y a 66 millions d’années.

« Et en tant qu’artiste s’intéressant à l’anthropologie et à la nature, c’était aussi un défi passionnant d’entrer dans le domaine de la paléontologie.

« J’espère que tout le monde appréciera les pièces et qu’elles inspireront les gens à regarder la série pour apprendre quelque chose de nouveau sur ces incroyables créatures. »

La saison 2 de Prehistoric Planet, présentée par Sir David Attenborough, sera diffusée le 22 mai sur Apple TV+.

David a également réalisé une œuvre d’art d’un T-Rex Crédit : PA