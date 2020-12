Le nord-est sera frappé par une tempête de neige majeure cette semaine qui pourrait amener entre 6 et 10 pouces de neige de la Virginie à New York et pourrait durer assez longtemps pour un Noël blanc.

Un nor’easter majeur traversera le milieu de l’Atlantique jusqu’au nord-est à partir de mercredi, entraînant de fortes chutes de neige, des vents violents et des inondations côtières.

Les experts prévoient que la tempête va épousseter la neige et les températures froides à New York, Boston, Washington DC et Philadelphie, selon Weather.com.

On s’attend à ce que n’importe où entre six à 10 pouces de neige tombe en Virginie, à New York, à Boston, peut-être dans le sud de la Nouvelle-Angleterre.

À Washington, à Baltimore et dans la banlieue est de Philadelphie, l’air doux de l’océan peut transformer la neige en glace et en pluie.

Le nord-est sera frappé par une tempête de neige majeure cette semaine qui pourrait amener entre 6 et 12 pouces de neige de la Virginie à New York et pourrait durer assez longtemps pour un Noël blanc.

« Une tempête hivernale majeure devrait avoir un impact sur des parties du centre de l’Atlantique et du nord-est de mercredi à jeudi alors qu’un nor’easter se développe et se soulève le long de la côte est », a déclaré dimanche le Service météorologique national.

Cette carte montre les perspectives de pluie et de neige de mardi à jeudi dans le nord-est féroce qui inondera les villes et déversera entre six et 10 pouces de neige en Virginie, en Pennsylvanie et à New York.

«Ce sera une sorte de neige duveteuse. Il est certainement possible qu’une grande partie de cette neige puisse rester jusqu’à Noël, ce qui facilite évidemment les choses pour le Père Noël », a déclaré le météorologue d’Accuweather Tom Kines au New York Post.

Mais ce ne sera pas un pays des merveilles hivernal facile, car de puissantes rafales de vent allant jusqu’à 30 mph devraient créer des conditions de blizzard blanches.

Le département de l’assainissement de la ville de New York est prêt pour le coup de tweet dimanche: «Notre équipement de lutte contre la neige sera prêt pour tous les temps hivernaux qui se présentent à nous.

Dimanche, la tempête était traversant les montagnes Rocheuses et les plaines du sud, saupoudrant l’Oklahoma de neige.

Mardi soir, la tempête déversera de la pluie sur la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, le Tennessee et les Carolines avant de remonter le nord-est

De mercredi à jeudi, la neige tombera en Pennsylvanie, à New York, dans le Massachusetts et dans le Maine

En même temps, une forte tempête de haute pression dans l’est du Canada entraînera également une explosion de froid dans le nord-est.

New York pourrait voir un mélange de pluie et de neige lundi avant que la tempête ne passe.

Les gens remontent une colline avec des traîneaux à Tulsa, dans l’Oklahoma, après qu’une tempête hivernale a apporté de la neige lourde alors qu’une tempête se prépare près des montagnes Rocheuses

Routes glacées et enneigées illustrées ci-dessus à Tusla, Oklahoma dimanche

Un bonhomme de neige dans le sud de Tulsa, dans l’Oklahoma, porte un masque facial alors que la neige continue de tomber autour de la ville dimanche

Bennett Ross rit de joie alors qu’il descend une colline à Tulsa, Oklahoma, profitant de la neige du dimanche

Mercredi, la neige tombera en Virginie, en Pennsylvanie et en Ohio.

On s’attend à ce qu’environ un pouce de neige tombe à travers le sud et le centre des Appalaches dans les Poconos.

Dans les altitudes plus élevées de la Virginie occidentale et du sud de la Pennsylvanie et dans les montagnes Catskills et Pocono, environ un à trois pouces de neige est attendu.