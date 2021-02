Après des jours de températures glaciales, le nord-est de l’Amérique se prépare à une énorme tempête qui pourrait bien tomber sur un pied de neige dans de nombreuses régions et créer des conditions de tempête de neige.

Le système de tempête a déjà recouvert certaines parties du Midwest, ainsi que Washington, DC Chicago a reçu près de 18 cm de neige dimanche matin, entraînant l’annulation de plusieurs centaines de vols dans les deux aéroports de la ville.

Selon le National Weather, de fortes chutes de neige devraient tomber à près de 8 cm par heure lundi à New York, dans le New Jersey et dans le Connecticut.

Les températures devraient être aussi basses que -6 ° C dans la région métropolitaine de New York.

New York City Emergency Management (NYCEM) et New York City Sanitation Department (DSNY) ont mobilisé une capacité opérationnelle importante pour faire face à la tempête et ont demandé à tous les New-Yorkais de rester autant que possible à l’écart des routes.

Dans le Wisconsin, les épaisseurs de neige dans certaines régions avaient atteint plus de 38 cm. La neige devrait atteindre la Pennsylvanie dans l’après-midi.

Les arbres, les champs et les bâtiments de Baltimore ont été recouverts de neige dimanche, les autorités mettant en garde contre des conditions dangereuses sur les routes avec de nouvelles chutes de neige et des précipitations attendues pendant la nuit.

Le Maryland avait des avertissements de neige en place dans de nombreuses villes de l’État.