Une importante étude d’Oxford suggère les meilleurs traitements contre les migraines

L’auteur principal de l’étude a déclaré que quatre triptans – l’élétriptan, le rizatriptan, le sumatriptan et le zolmitriptan – se sont révélés les plus efficaces.

Plus de 89 000 personnes ont participé à l’étude menée par l’Université d’Oxford.

Une nouvelle étude majeure suggère que le groupe de médicaments appelés triptans est le médicament le plus efficace pour les adultes souffrant de migraines aiguës.

En comparant les médicaments, les chercheurs ont constaté que l’élétriptan était le plus efficace pour soulager la douleur au bout de deux heures, suivi du rizatriptan, du sumatriptan et du zolmitriptan.

Les médicaments les plus efficaces pour soulager la douleur jusqu’à 24 heures étaient l’élétriptan et l’ibuprofène.

Des médicaments plus récents, tels que le lasmiditan, le rimegepant et l’ubrogepant, ont également été inclus dans l’étude, mais n’étaient pas aussi efficaces que les triptans.

Andrea Cipriani, auteur principal et professeur de psychiatrie à l’université d’Oxford, a déclaré : « Nous avons constaté que tous les médicaments autorisés sont meilleurs que le placebo, mais que certains sont meilleurs que d’autres médicaments actifs pour le traitement aigu de la migraine, ce qui est une nouveauté. »

Il a déclaré que les triptans étaient actuellement « largement sous-utilisés » et devraient être considérés comme un traitement privilégié.

« Nos résultats ouvrent la voie à une approche de médecine de précision dans la pratique clinique et devraient être utilisés pour aider à éclairer les futures directives sur les traitements des migraines aiguës afin de garantir que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles », a-t-il ajouté.

Le Migraine Trust estime qu’environ 10 millions de personnes au Royaume-Uni vivent avec cette maladie neurologique.

Parmi les symptômes figurent des maux de tête intenses, une sensibilité à la lumière, des troubles visuels, des nausées et des vomissements.

Robert Music, directeur général du Migraine Trust, a déclaré : « Bien que les triptans puissent être très efficaces pour certaines personnes souffrant de migraines, beaucoup n’y répondent pas.

« D’autres souffrent d’effets secondaires intolérables ou sont incapables de les prendre, notamment les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. L’utilisation fréquente de triptans peut également entraîner des maux de tête dus à une surconsommation de médicaments, ce qui aggrave le problème. »

L’étude a été financée par le National Institute for Health and Care Research, l’Oxford Health Biomedical Research Centre et la Fondation Lundbeck.