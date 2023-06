Une immigrante ukrainienne touchée par une vague de soutien dans sa quête pour parler couramment l’anglais

Alexandra Dubova a posté sur Facebook en demandant aux gens s’ils seraient intéressés à se joindre à elle pour une promenade d’une heure autour de l’étang d’Adam au paradis, comme un moyen de socialiser et de l’aider à améliorer son anglais. (Jessica Singer/CBC)

En tant qu’immigrante ukrainienne récente à Terre-Neuve-et-Labrador, Alexandra Dubova est impatiente d’améliorer son anglais.

Mais elle ne s’y prend pas de manière traditionnelle. Au lieu d’embaucher un tuteur ou de prendre des cours en ligne, Dubova a demandé aux gens sur Facebook s’ils seraient intéressés à faire une promenade.

« Oh, c’était incroyable », a déclaré Dubova, qui a déménagé dans la province d’Odessa il y a environ trois mois avec son mari et son chien.

« C’était inattendu et c’était génial. J’ai eu une semaine de travail difficile pour répondre à tout le monde. »

Dans un post Facebook début maiDubova a demandé aux gens s’ils seraient intéressés à se joindre à elle pour une promenade d’une heure autour de l’étang d’Adam à Paradise, où elle vit, afin de socialiser et de l’aider à améliorer son anglais.

La publication a reçu des centaines de likes, de commentaires et de partages. Dubova dit que des gens de partout au pays ont répondu et qu’environ 40 Terre-Neuviens ont offert de l’aider à pratiquer l’anglais.

Jusqu’à présent, dit Dubova, elle s’est promenée avec 15 personnes. Elle rencontre parfois deux ou trois personnes par jour, dit-elle, ce qui équivaut à environ deux à trois heures de marche.

« Je suis très reconnaissant envers tous les Terre-Neuviens », a déclaré Dubova. « Je suis tellement excité qu’ici, des gens si gentils et attentionnés, c’est inattendu pour moi. »

S’adapter aux nouveaux défis

Dubova est titulaire d’une maîtrise en psychologie et a travaillé comme responsable des ressources humaines en Ukraine pendant environ 15 ans.

Le travail était difficile et l’a fait s’épuiser, dit-elle, alors avant la pandémie de COVID-19, elle a décidé de suivre ses passions et de devenir blogueuse de voyage à la place.

Le blog a été suspendu en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine, dit Dubova, mais elle espère relancer le projet bientôt – cette fois, en anglais.

Bien que son mari ait trouvé un emploi dans la province, elle n’a pas encore trouvé d’emploi et elle espère que l’apprentissage de l’anglais courant l’aidera à atteindre cet objectif.

Dubova dit qu’elle a encore beaucoup à apprendre. Mais d’autres disent qu’elle est sur la bonne voie pour parler couramment l’anglais.

Melissa Howe est tombée sur la publication Facebook de Dubova et, comme les deux vivent dans la même communauté, elle a proposé de l’aider.

Howe dit que les deux ont fait le tour de l’étang ensemble quatre ou cinq fois et qu’ils parlent de divers sujets, y compris les traditions de Terre-Neuve et comment réussir une entrevue d’emploi.

Howe et Dubova ont tous deux des chiens, et Dubova dit que l’un des mots les plus difficiles que Howe lui ait appris est « laisse ». Howe dit que son nouveau partenaire de marche apprend vite.

« Quand je l’ai rencontrée pour la première fois, j’avais dit à quel point elle connaissait bien l’anglais et je ne pouvais pas croire qu’elle tendait la main pour l’aider à pratiquer son anglais, car pour moi, son anglais me convient », a déclaré Howe.

« Je veux dire, c’est super que nous puissions converser ensemble. »

Dubova dit qu’elle découvre constamment de nouvelles choses sur la langue anglaise et la province, et qu’éventuellement, elle espère devenir citoyenne canadienne et avoir deux maisons – une en Ukraine et une à Terre-Neuve.

Howe dit qu’elle a également beaucoup appris de cette expérience.

« J’ai appris qu’elle est intelligente et brillante et qu’elle a une vision positive des choses et une attitude positive sur la vie également », a déclaré Howe.

« C’est une relation bénéfique entre nous deux, et j’espère qu’elle continuera encore longtemps. »

