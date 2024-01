Une immense conférence israélienne à Jérusalem prépare des colonies de squatters à Gaza une fois celle-ci nettoyée ethniquement

Ann Arbor (Commentaire éclairé) – Le journal israélien Arabe 48 rapporte que dimanche soir, 12 membres du cabinet israélien et 15 membres du Parlement (la Knesset) ont assisté à une conférence à Jérusalem sur la recolonisation de la bande de Gaza par les squatteurs israéliens. Ils ont été accueillis par des cris de « Expulsez les Palestiniens et colonisez le pays dans toute sa longueur et sa largeur ».

Les participants et les intervenants n’ont clairement pas été impressionnés par l’injonction préliminaire de la Cour internationale de Justice contre Israël vendredi dernier exigeant qu’il mette fin à ses actes et politiques génocidaires.

La conférence a été organisée par des organisations de squatters pour promouvoir les colonies sur les terres palestiniennes à Gaza après la fin de la guerre actuelle, qui a tué plus de 26 000 personnes et endommagé ou détruit la plupart des bâtiments et habitations de Gaza.

La conférence a été inaugurée par le chef du conseil régional des colonies de Shomron, Yossi Dagan. Il a déclaré : « Les accords d’Oslo sont morts. Nous retournons à Gush Katif.

Entre 1967 et 2005, des squatteurs israéliens ont établi 17 colonies dans le sud de Gaza, près de Khan Younis et Rafah, appelées Gush Katif. L’armée israélienne a fait venir les squatteurs en Israël en 2005 parce qu’elle ne pouvait pas les protéger là-bas.

Dagan a poursuivi : « Les milliers de personnes qui sont venues ici ce soir, parmi lesquelles 12 ministres du gouvernement (du Likoud et du parti sioniste religieux) et plus de 15 membres de la Knesset, sont venus commémorer un événement important dans le processus d’un réforme globale de l’État israélien.

« Nous avons lutté ensemble », a-t-il déclaré, « pendant 16 ans pour rectifier la honte de la rupture des liens, du déplacement et de la déportation des colonies ». Il faisait référence au retrait de 2005 sous la direction du Premier ministre de droite Ariel Sharon. A cette époque, Sharon a également retiré quatre colonies du nord de la Cisjordanie palestinienne.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a rejeté l’idée de renvoyer les squatters israéliens à Gaza après la guerre.

Vidéo en anglais d’Aljazeera : « Conférence « Retour à Gaza » : les ministres du gouvernement disent qu’Israël devrait construire à Gaza »

Les participants ont brandi une pancarte avec le slogan « Seul le transfert apportera la paix ». « Transfert » signifie le nettoyage ethnique des Palestiniens.

Les ministres et les députés ont signé une déclaration intitulée « Pacte pour aider et renouveler les colonies dans la bande de Gaza et dans le nord de la Samarie » en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre, estimant que cette mesure apportera la sécurité à la région. puissance occupante.

Le plan évoqué lors de la conférence implique la création de noyaux de colonies dans la bande de Gaza appelés « yeshi » – un acronyme hébreu pour « Tribus unies d’Israël ». Un noyau serait installé à la périphérie de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, ainsi qu’un autre, « Maoz », sur la rive sud. Un troisième serait établi à Khan Younis. À Rafah, dans le sud, il y aurait un campement de squatters pour juifs ultra-orthodoxes (Haredim).

Les organisateurs ont distribué des rubans orange aux participants en souvenir des colonies de Gush Katif.

Puis le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est monté sur scène. Il a débuté sa carrière au sein du groupe terroriste kahanaïste Kach. Les participants, en le voyant, ont commencé à crier « transfert, transfert ». Il a répondu : « Ils ont raison. Ils [the Palestinians] doivent être encouragés à partir volontairement. À ce moment-là, certains membres des forces de sécurité ont commencé à retirer des affiches appelant à l’expulsion des Palestiniens.

(L’utilisation par Ben-Gvir du terme « volontaire » pour désigner l’expulsion des Palestiniens était bien sûr malhonnête, et visait à se protéger de l’accusation d’incitation raciste, voire de promotion du génocide, alors que la Cour internationale de Justice venait de demander le procureur général israélien à agir contre les personnalités politiques prônant des politiques génocidaires.)

Ben-Gvir a déclaré : « Le retrait entraîne la guerre. Nous avons besoin de retourner chez nous, de contrôler la terre, de trouver une solution pour encourager l’émigration et de promulguer une loi punissant le terrorisme de la peine de mort.

Parmi les autres participants à la conférence figuraient le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, le ministre des Communications Shlomo Karhi, le ministre de la Construction et du Logement Yitzchak Goldknopf, le ministre du Tourisme, Haim Katz, et l’ancien ministre de l’Égalité sociale, Amichai Chikli, qui avait a récemment présenté sa démission. Étaient également présents le ministre juif du Pouvoir pour le Néguev et la Galilée, Yitzhak Wasserlauf, ainsi que plusieurs autres ministres du cabinet. Ils étaient issus du parti laïc d’extrême droite Likoud, ainsi que du sionisme religieux et de quelques autres petits partis.

Bezalel Smotrich a déclaré : « Le peuple israélien se trouve à un carrefour important et fatidique. Nous devons décider : allons-nous fuir une fois de plus le terrorisme et permettre qu’un nœud de massacres se développe à nouveau derrière une clôture ? Ou allons-nous retenir la leçon en nous installant d’un bout à l’autre de notre pays, en le dominant, en combattant le terrorisme et, avec l’aide de Dieu, en apportant la sécurité à l’ensemble de la terre d’Israël ?

Il se souvient avoir été battu en huitième année pour s’être opposé aux accords de paix « stupides et scandaleux » d’Oslo de 1993 et ​​en avoir payé le prix en termes de liberté personnelle pour avoir protesté contre le démantèlement de Gush Katif en 2005.

Le ministre du Tourisme Katz a déclaré qu’il était le fils de survivants de l’Holocauste qui ont choisi de venir en Israël et de construire leur territoire plutôt que d’aller au Canada. Il a déclaré qu’il faisait partie d’un « groupe rebelle » résistant au démantèlement des colonies de Gaza en 2005. Il a déclaré que les Israéliens avaient maintenant, 18 ans plus tard, l’occasion de réparer cette erreur.

Goldknopf, le ministre de la Construction et du Logement, a imputé le retrait de Gaza et la fin des colonies à l’origine de l’effusion de sang contre les Israéliens.

Ces expansionnistes du Grand Israël, qui auraient été évités dans la politique israélienne il y a seulement quelques années, sont désormais des membres éminents du gouvernement. L’ensemble de leur discours ignore ce que les Israéliens ont fait à la population de Gaza depuis 1967. Gaza était maintenue sous un siège économique illégal, empêchée de cultiver une grande partie de ses terres, empêchée de pêcher, avec dix pour cent des enfants souffrant d’un retard de croissance à cause de la malnutrition, et un Taux de chômage de 54%. 70 % de la population étaient des familles expulsées du sud d’Israël par des gangs sionistes, qui ont ensuite emménagé dans leurs maisons et cultivé leurs terres. 40 % vivaient encore dans des camps de réfugiés. On leur a illégalement interdit de rentrer chez eux.

L’idée selon laquelle ces politiques envers les Palestiniens plus affluant pour voler davantage de leurs terres et y installer des colonies de squatters israéliens – l’idée que tout cela pourrait accroître la paix et la sécurité pour les Israéliens est vraiment insensée.