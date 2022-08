Une image virale montre une femme attachant Rakhi à un léopard malade au Rajasthan

Rakshabandhan consiste à exprimer sa gratitude envers les frères et sœurs qui ont toujours juré de nous protéger. C’est aussi la célébration de ceux qui restent chez nous. Mais est-ce réservé aux humains ? Pas dans ce cas. Au Rajasthan, une dame montre un amour absolu pour un léopard en attachant un rakhi. Téléchargée sur Twitter par Susanta Nanda, responsable de l’Indian Forest Service, l’image réconfortante montre une femme dans un sari rose, la tête couverte, attachant un Rakhi à un léopard malade juste avant de se rendre au département des forêts.

Nanda a souligné comment l’homme et l’animal ont vécu ensemble en harmonie. “Pendant des siècles, l’homme et l’animal en Inde ont vécu en harmonie avec un amour inconditionnel pour la nature. Au Rajasthan, une dame montre cet amour sans entraves à notre nature en attachant un Rakhi (symbole d’amour et de fraternité) à un léopard malade avant de le remettre au Département des forêts », lit-on dans la légende.

(Tel que reçu) pic.twitter.com/1jk6xi1q10 – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 12 août 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image a réussi à recueillir plus de 500 likes. « C’est comme ça que ça devrait être. Nous devons coexister avec les forêts et la vie sauvage. Dieu a créé tous les types de vie et le monde n’est pas réservé aux êtres humains (sic) », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Quel merveilleux message.

Non seulement les léopards, mais aussi les desis attachent des rakhis à leurs doggos. L’année dernière, Twitter a vu une vague de messages où les doggos, tout comme les bons garçons qu’ils sont, ont été vus posant avec leurs pattes décorées de l’amulette. Certains d’entre eux ont même choisi de sourire pour les photos. Un utilisateur de Twitter a partagé une adorable photo de son golden retriever qui peut être vu posant avec son jouet à mâcher et son rakhi nouvellement acquis.

Un autre utilisateur a posté une photo dans laquelle on peut voir le chien de compagnie assis comme un très bon garçon et attendant que l’humain fasse tous les rituels pour pouvoir attacher le rakhi. L’internaute l’a remercié de toujours l’avoir soutenue.

