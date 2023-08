Une image, un visage, un moment américain : la photo d’identité de Donald Trump

Une caméra clique. En une fraction de seconde, l’obturateur s’ouvre puis se referme, figeant à jamais l’image devant lui.

Lorsque l’obturateur de l’appareil photo a clignoté jeudi dans une prison d’Atlanta, il a à la fois créé et documenté un petit point d’inflexion dans la vie américaine. Capturé pour la postérité, un ancien président des États-Unis, pour la première fois dans l’histoire, était en état d’arrestation et capturé dans le genre de cadre plus communément associé aux trafiquants de drogue ou aux conducteurs ivres. Les pièges du pouvoir ont disparu, pour cette fraction de seconde.

Laissés pour compte : une image durable qui apparaîtra dans les livres d’histoire bien après le départ de Donald Trump.

« Cela fera à jamais partie de l’iconographie de la vie à cette époque », a déclaré Marty Kaplan, professeur à l’Annenberg School of Communications de l’Université de Californie du Sud.

Sur la photo, Trump fait face à la caméra devant un fond gris fade, ses yeux rencontrant l’objectif dans un éclat intense. Il porte un costume bleu, une chemise blanche et une cravate rouge, les épaules carrées, la tête légèrement inclinée vers la caméra. Le logo du shérif a été ajouté numériquement au-dessus de son épaule droite.

Certains des 18 autres personnes accusées de lui en Géorgie souriaient sur leurs photos de réservation comme s’ils posaient pour un annuaire. Pas Trump. Son défi est palpable, comme s’il regardait un ennemi à travers l’objectif.

« Ce n’est pas un sentiment confortable, surtout quand vous n’avez rien fait de mal », a-t-il déclaré plus tard à Fox News Digital à propos de ce moment.

PAS COMME AUCUNE AUTRE PHOTOGRAPHIE

Trump face à des accusations est désormais un spectacle familier en 2023 pour les Américains qui l’ont vu se présenter devant un juge dans une salle d’audience de New York ou ont vu des croquis à l’aquarelle de l’intérieur des palais de justice fédéraux de Miami et de Washington, où les caméras ne sont pas autorisées.

Ceci est différent.

Comme l’a dit Anderson Cooper sur CNN : « L’ancien président des États-Unis a un numéro de détenu. » P01135809, pour être exact. Mais jusqu’à ce qu’il se rende face à des accusations de tentative de vol des élections de 2020 en Géorgie, son quatrième acte d’accusation cette année, il a évité d’avoir à poser pour la photo emblématique de réservation comme des millions d’accusés de crimes avant lui.

Peu importe que Trump, comme tous les Américains, soit innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé coupable devant un tribunal ; la photo d’identité judiciaire, et tout ce qu’elle implique, a un punch émotionnel et culturel supplémentaire.

Une photo d’identité judiciaire est une représentation viscérale du système de justice pénale, symbole de liberté perdue. Il commémore de manière permanente l’un des pires jours de la vie d’une personne, un moment qui n’est pas destiné à un album. Cela doit être particulièrement étranger à un homme né dans un milieu privilégié, qui aime avoir le contrôle, qui est très attentif à son image et qui est devenu la figure la plus puissante du monde.

« « Acte d’accusation » est une sorte de mot sans effusion de sang. Et les mots sont pâles comparés aux images », a déclaré Kaplan, ancien rédacteur de discours du vice-président Walter Mondale et scénariste hollywoodien. « Une photo d’identité judiciaire est un genre. Son cadre est : « C’est un cerf pris dans les phares. C’est l’escroc qu’on cloue. C’est le moment de la marche de la honte.

IL PROFIT DÉJÀ DU MOMENT

Il est peu probable que Trump considère cette photo comme un moment de honte alors qu’il brigue un second mandat à la Maison Blanche tout en luttant contre des accusations criminelles dans quatre juridictions. Sa campagne a fait état d’une augmentation des contributions à chaque fois qu’il a été inculpé.

Et les images elles-mêmes ? Trump n’a pas hésité à le faire. En fait, sa campagne en a concocté une bien avant qu’elle ne devienne réalité.

Quelques mois avant qu’il ne soit photographié en Géorgie jeudi soir, sa campagne utilisait la perspective d’une photo d’identité judiciaire comme opportunité de collecte de fonds. Pour 36 $, n’importe qui peut acheter un T-shirt avec une fausse photo de Trump et les mots « non coupable ». Des dizaines de modèles similaires sont disponibles à l’achat en ligne, dont beaucoup séduisent les critiques de Trump.

Maintenant, ils en ont un vrai avec lequel travailler. Quelques minutes après la publication de la photo, la campagne de Trump l’a utilisée dans un appel de fonds sur son site Internet. « BREAKING NEWS : LE MUGSHOT EST ICI », lit-on dans la ligne d’objet du dernier e-mail de collecte de fonds de la campagne, qui annonce un nouveau T-shirt avec l’image. Et cette citation : « Cette photo restera à jamais dans l’histoire comme un symbole du mépris de l’Amérique envers la tyrannie. »

Dans une démonstration de solidarité, la représentante américaine Marjorie Taylor Greene a publié sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, une photo d’elle souriant largement devant un fond gris, le logo du shérif dans le coin supérieur gauche pour imiter le style de la prison – essentiellement sa tasse DIY. «Je me tiens aux côtés du président Trump contre le communiste DA Fani Willis», a-t-elle déclaré, s’en prenant au procureur du comté de Fulton, en Géorgie, qui a persuadé un grand jury d’inculper Trump.

L’histoire récente regorge de politiciens cherchant des dividendes politiques à partir de leurs photos de réservation. Ils ont offert de grands sourires ou des sourires narquois provocateurs et ont essayé de tirer le meilleur parti de leur situation difficile.

Pourtant, il s’agit de l’un des 45 présidents de toute l’histoire des États-Unis – non seulement quelqu’un qui détenait les clés du gouvernement le plus puissant du monde, mais qui occupait un poste qui, pour beaucoup de nos jours, tant dans le pays qu’à l’étranger, personnifie les États-Unis. États. Voir ce visage regarder un appareil photo dont il ne cherche pas l’objectif, c’est un moment puissant.

« L’image fixe a un pouvoir indiscutable », a déclaré Mitchell Stevens, professeur émérite à l’Université de New York qui a écrit un livre sur la place que l’imagerie occupe dans la société moderne et comment elle supplante le mot.

« Cela fige en quelque sorte un moment, et dans ce cas, cela fige un moment malheureux pour Donald Trump », a déclaré Stevens. « Et ce n’est pas quelque chose sur lequel il peut cliquer. Ce n’est pas quelque chose qu’il peut simplement ignorer. Ce moment va perdurer. Et il est tout à fait possible que cela finisse comme l’image que l’histoire conserve de cet homme.»

Jonathan J. Cooper, Associated Press

