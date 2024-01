Une image sonar granuleuse ravive l’enthousiasme et le scepticisme concernant le dernier vol d’Earhart.

COLUMBIA, SC (AP) — Une image sonar granuleuse enregistrée par un pilote privé a ravivé l’intérêt pour l’un des mystères les plus séduisants du siècle dernier : qu’est-il arrivé à Amelia Earhart lorsque son avion a disparu lors de son vol autour du monde en 1937 ?

De nombreuses expéditions n’ont rien révélé, confirmant seulement que des pans entiers du fond océanique ne contenaient aucune trace de son monoplan à double queue. Tony Romeo pense désormais que sa nouvelle société d’exploration maritime basée en Caroline du Sud a capturé les contours de l’emblématique Lockheed 10-E Electra de l’Amérique.

Les archéologues et les explorateurs ont bon espoir. Mais il reste à savoir si l’avion du pilote aux cheveux ébouriffés se trouve à environ 4 800 mètres de profondeur. Et les débats abondent sur la manière de gérer correctement tout objet découvert.

Les archivistes espèrent que Deep Sea Vision de Romeo est sur le point de résoudre le puzzle – ne serait-ce que pour attirer l’attention sur les réalisations d’Earhart.

L’avion d’Amelia Earhart est vu au Musée national de l’air et de l’espace du Smithsonian à Washington, le mardi 16 novembre 2010, après une refonte de l’une des galeries originales du musée, l’exposition « Pionniers du vol ». (Photo AP/Jacquelyn Martin, dossier)

Quoi qu’il en soit, la recherche de la première femme à traverser l’océan Atlantique est lancée.

Comment Deep Sea Vision a-t-il détecté l’objet qui pourrait être l’avion d’Earhart ?

Roméo voulait plus d’une aventure que sa carrière dans l’immobilier commercial. Son père a volé pour Pan American Airlines, son frère est pilote de l’Air Force et il possède lui-même une licence de pilote privé. Issu d’une « famille de l’aviation », il s’intéressait depuis longtemps au mystère d’Earhart.

Romeo a déclaré avoir vendu ses intérêts immobiliers pour financer les recherches de l’année dernière et acheter un drone sous-marin de 9 millions de dollars à une société norvégienne. Cette technologie de pointe s’appelle Hugin 6000, en référence à sa capacité à pénétrer dans la couche la plus profonde de l’océan à 6 000 mètres (19 700 pieds).

Un équipage de 16 personnes a commencé une recherche d’environ 100 jours en septembre 2023, scannant plus de 5 200 milles carrés (13 468 kilomètres carrés) de fond marin. Ils ont limité leur sonde à la zone autour de l’île Howland, un atoll du milieu du Pacifique entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Hawaï.

Mais ce n’est que lorsque l’équipe a examiné les données du sonar en décembre qu’elle a aperçu le contour jaune flou de ce qui ressemble à un avion.

“En fin de compte, nous avons obtenu l’image d’une cible qui, selon nous, est l’avion d’Amelia”, a déclaré Romeo à l’Associated Press.

Un modèle du Lockheed Model 10 Electra qu’Amelia Earhart pilotait lors d’une tentative de faire un vol autour du monde en 1937 est présenté à Atchison, Kan., le mercredi 21 mars 2012. (Eric Keith/The St. Joseph News- Appuyez via AP)

La prochaine étape consiste à prendre une caméra sous l’eau pour mieux examiner l’objet non identifié. Si les visuels confirment les plus grands espoirs des explorateurs, Roméo a déclaré que l’objectif serait de ressusciter Electra, perdue depuis longtemps.

En fin de compte, Roméo a déclaré que son équipe avait entrepris l’aventure coûteuse pour « résoudre le plus grand mystère non résolu de l’aviation ». Une trappe ouverte pourrait indiquer qu’Earhart et son compagnon de vol se sont échappés après l’impact initial, a déclaré Romeo, et un cadran du cockpit pourrait donner un aperçu de ce qui n’a pas fonctionné exactement.

De l’enlèvement extraterrestre à l’exécution japonaise, les théories abondent

Earhart et son navigateur, Fred Noonan, ont disparu alors qu’ils volaient de la Nouvelle-Guinée à l’île Howland dans le cadre de sa tentative de devenir la première femme pilote à faire le tour du monde. Elle avait signalé par radio qu’elle manquait de carburant.

Une photo d’archives non datée montre l’aviatrice américaine Amelia Earhart. (Photo AP, dossier)

La Marine a fouillé mais n’a trouvé aucune trace. La position officielle du gouvernement américain est que Earhart et Noonan se sont écrasés avec leur avion.

Depuis lors, les théories ont viré à l’absurde, notamment l’enlèvement par des extraterrestres ou Earhart vivant dans le New Jersey sous un pseudonyme. D’autres spéculent qu’elle et Noonan ont été exécutés par les Japonais ou sont morts naufragés sur une île.

“Amelia est la personne disparue préférée des États-Unis”, a déclaré Roméo.

“Nous devons en voir plus”

L’archéologue maritime James Delgado a déclaré que la découverte potentielle de Roméo changerait le récit, mais « nous devons en voir davantage ».

“Déposons quelques caméras là-bas et jetons un coup d’oeil”, a déclaré Delgado, vice-président senior de la société archéologique SEARCH Inc.

Delgado a déclaré que l’expédition de Roméo utilisait une technologie de pointe de classe mondiale qui était autrefois classifiée et qui « révolutionne notre compréhension des profondeurs océaniques ».

Une veste de combinaison de vol conçue par Amelia Earhart est exposée au Musée national de l’air et de l’espace du Smithsonian à Washington, le mardi 16 novembre 2010, après une refonte de l’une des galeries originales du musée, les « Pionniers du vol ». La veste provient d’un costume appelé « Ninety-Nines Flying Suit ». (Photo AP/Jacquelyn Martin, dossier)

Mais il a ajouté que l’équipe de Romeo devait fournir « un niveau de documentation médico-légale » pour prouver qu’il s’agissait bien du Lockheed d’Earhart. Cela pourrait signifier les motifs de l’aluminium du fuselage, la configuration de sa queue et les détails du cockpit.

David Jourdan a déclaré que sa société d’exploration Nauticos avait effectué des recherches en vain lors de trois expéditions distinctes entre 2002 et 2017, étudiant une zone de fond marin de la taille du Connecticut.

Il se serait attendu à voir des ailes droites et non en flèche, comme le suggère le nouveau sonar, ainsi que des moteurs. Mais cela pourrait s’expliquer par des dommages sur l’avion ou par des reflets déformant l’image, a-t-il reconnu.

« Cela pourrait être un avion. Cela ressemble certainement à un avion. Il pourrait s’agir d’une caractéristique géologique qui ressemble à un avion », a-t-il déclaré.

Dorothy Cochrane, conservatrice de l’aéronautique au Musée national de l’air et de l’espace, a déclaré que l’équipage de Romeo avait fouillé au bon endroit près de l’île Howland. C’est là qu’Earhart cherchait désespérément une piste d’atterrissage lorsqu’elle a disparu lors de la dernière étape de son vol.

Si l’objet est réellement l’avion historique, la question pour Cochrane sera de savoir s’il est sécuritaire de le soulever. La quantité de machines encore intacte sera déterminée en partie par la douceur avec laquelle Earhart a atterri, a-t-elle ajouté.

« C’est là qu’il faut vraiment regarder cette image et se demander : « Qu’avons-nous là ? » », a déclaré Cochrane.

Et si le Lockheed Electra d’Earhart avait été retrouvé ?

Si les images floues du sonar s’avèrent être l’avion, les normes internationales en matière d’archéologie sous-marine suggéreraient fortement que l’avion reste là où il se trouve, a déclaré Ole Varmer, avocat à la retraite de la National Oceanic and Atmospheric Administration et chercheur principal à l’Ocean Foundation.

Des recherches non intrusives peuvent encore être menées pour révéler pourquoi l’avion s’est éventuellement écrasé, a déclaré Varmer.

“Vous préservez autant d’histoire que possible”, a déclaré Varmer. « Ce n’est pas seulement l’épave. C’est là où il se trouve et son contexte sur le fond marin. Cela fait partie de l’histoire de savoir comment et pourquoi cela est arrivé là. Lorsque vous le récupérez, vous détruisez une partie du site, qui peut fournir des informations.

Une photo personnelle originale et inédite d’Amelia Earhart datée de 1937, ainsi que les lunettes qu’elle portait lors de son premier accident d’avion, sont visibles le vendredi 9 septembre 2011 à la Clars Auction Gallery d’Oakland, en Californie (AP Photo/Ben Margot, File )

Surélever l’avion et le placer dans un musée coûterait probablement des centaines de millions de dollars, a déclaré Varmer. Et même si Roméo pourrait éventuellement intenter une action en justice devant les tribunaux, le propriétaire de l’avion a le droit de le refuser.

Earhart a acheté le Lockheed avec l’argent collecté, au moins en partie, par la Purdue Research Foundation, selon un article de blog de l’Université Purdue dans l’Indiana. Et elle prévoyait de ramener l’avion à l’école.

Romeo a déclaré que l’équipe pensait que l’avion appartenait au Smithsonian. Reconnaissant le « territoire inexploré » des problèmes juridiques potentiels, il a déclaré que sa société d’exploration « les traiterait au fur et à mesure qu’elles se présenteraient ».

Finley a rapporté de Norfolk, en Virginie. Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.