Une image satellite surprenante de la NASA montre l’œil large de l’ouragan Ian

De vastes zones de la Floride travaillent à la récupération et au nettoyage après le coup dévastateur du puissant ouragan Ian la semaine dernière qui a fait au moins 100 morts. Les scientifiques travaillent pour en savoir plus sur le comportement de l’ouragan afin d’aider à prévoir les futures tempêtes. Une vue satellite de la NASA de l’œil de la tempête le 28 septembre donne quelques indices sur les raisons pour lesquelles Ian était si dangereux.

Observatoire de la Terre de la NASA/Joshua Stevens/Données Landsat de l’USGS



La NASA exploite le satellite d’observation de la Terre Landsat 8 avec le United States Geological Survey. L’œil de l’ouragan est représenté avec une clarté remarquable avec un environnement de nuages ​​et d’eau bleu-vert visible en dessous. L’image est de couleur naturelle, c’est donc ce que vous verriez en regardant de vos propres yeux.

La zone entourant l’œil est constituée d’un anneau d’orages appelé mur oculaire. “Les nuages ​​tourbillonnants le long des bords du mur oculaire sont des mésovortex – des caractéristiques de rotation à petite échelle trouvées dans les ouragans avec des vents exceptionnellement forts”, La NASA a dit dans un communiqué mardi.

Ian a atteint la Floride comme une tempête de catégorie 4 lente et extrêmement puissante. Au moment de l’image – trois heures seulement avant que la tempête n’atteigne l’île de Caya Costa – l’œil s’étendait sur 26 milles (42 kilomètres) de diamètre, en baisse par rapport à une largeur antérieure de 34 milles (55 kilomètres).

“Ces tourbillons de nuages ​​​​de basse altitude à couper le souffle dans l’œil d’Ian pourraient fournir des indices sur certains processus importants qui affectent l’intensité d’un ouragan”, a déclaré le chercheur Justin Whitaker, dans une déclaration de l’Observatoire de la Terre de la NASA samedi. Les scientifiques continueront d’étudier les données et les images d’Ian.

Pour une vue très différente de l’œil de Ian, vous pouvez monter avec l’avion Hurricane Hunters qui a volé en son centre avant d’atteindre la Floride.

Ian peut être un signe avant-coureur de tempêtes à venir, car des études montrent le changement climatique d’origine humaine rend les ouragans de l’Atlantique plus humides et plus dangereux.