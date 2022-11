Une image satellite frappante révèle l’étendue de la pénurie d’électricité en Ukraine après les frappes de missiles russes | Nouvelles du monde

Une image satellite de l’Europe montre à quel point l’Ukraine souffre de pannes d’électricité, par rapport à d’autres pays, à la suite d’intenses frappes de missiles en provenance de Russie.

L’image, qui indique l’éclat nocturne de L’Europe  de l’espace, montre clairement la capitale de RussieMoscou et la deuxième plus grande ville voisine de Saint-Pétersbourg, fortement éclairées, les pays environnants tels que la Biélorussie, la Lituanie et l’Estonie émettant également un degré de lumière variable.

À l’opposé, l’Ukraine est vue principalement dans l’obscurité sur l’image satellite, un effet direct du récent bombardement de frappes de missiles depuis la Russie, qui a laissé des dizaines de millions de personnes sans électricité ni eau.

Dernière guerre en Ukraine : l’avertissement de Poutine aux mères russes

Les frappes de mercredi ont ciblé des infrastructures critiques, tuant 10 personnes et provoquant des pannes de courant généralisées dans tout le pays, ainsi que dans plus de la moitié de la Moldavie voisine.

Le ministre ukrainien de l’énergie, Herman Halushchenko, a déclaré que “la grande majorité des consommateurs d’électricité étaient coupés”.

Les centrales nucléaires, y compris les réacteurs de la centrale ukrainienne de Pivdennoukrainsk dans la ville de Yuzhnoukrainsk, au sud de Kyiv, ont été contraintes de fermer et des pannes d’électricité d’urgence ont été nécessaires pour d’autres régions afin de conserver l’énergie et d’effectuer des réparations urgentes.

“Dans un à deux jours, les centrales nucléaires atteindront leur capacité normale prévue, et nous espérons qu’il sera possible de transférer nos consommateurs vers un arrêt planifié (régime) au lieu d’une urgence (pannes)”, a déclaré le directeur général d’Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. à la télévision ukrainienne vendredi.

Dans une mise à jour récente, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu’un tiers des maisons étaient désormais chauffées, mais que la moitié des habitants restaient sans électricité.

Les autorités se sont empressées de réapprovisionner la capitale, qui compte trois millions d’habitants, mais les habitants en ont été réduits à faire la queue pour obtenir de l’eau ou à la récupérer dans les tuyaux d’évacuation.

Des images de la ville occidentale de Lviv sont apparues vendredi montrant des individus assis à la lueur d’une bougie, non loin de la frontière polonaise.

Le maire de Lviv, Andriy Sadoviy, a tweeté mercredi que “toute la ville est sans lumière” et qu’il pourrait également y avoir des interruptions de l’approvisionnement en eau.

Pendant la panne d’électricité, le ministère ukrainien de la Santé a déclaré que neuf greffes d’organes provenant de donneurs posthumes avaient été effectuées dans les 30 heures.

Vendredi matin, le gouverneur régional de la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, a déclaré que tous les habitants avaient retrouvé leur approvisionnement en électricité, mais que plus de 100 000 habitants de la région périphérique continuaient de subir des interruptions. Alors que dans le sud, les autorités de la ville de Mykolaïv ont déclaré que l’eau courante devait recommencer à couler après que l’approvisionnement a été coupé par les frappes russes jeudi.

Afin d’essayer d’aider l’Ukraine à rester au chaud, les responsables européens ont accordé une aide monétaire et physique.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que la France envoyait 100 générateurs de grande puissance en Ukraine, tandis que la ministre britannique des Affaires étrangères James astucieusementqui est arrivé à Kyiv pour une visite, a promis un ensemble de défense aérienne de 50 millions de livres sterling pour aider à se défendre contre les bombardements russes.

Des véhicules d’urgence dont 24 ambulances, dont certaines blindées, sont inclus dans le forfait.

“Les mots ne suffisent pas. Les mots ne garderont pas les lumières allumées cet hiver. Les mots ne défendront pas contre les missiles russes”, a écrit M. Cleverly dans un tweet concernant l’aide militaire.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également manifesté son soutien, affirmant que l’alliance est déterminée à aider l’Ukraine à se défendre “aussi longtemps qu’il le faudra”.