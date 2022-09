À plus de 1 300 années-lumière de la Terre se trouve une étonnante zone de poussière et de gaz appelée la nébuleuse d’Orion. Lundi, une équipe d’astronomes du monde entier a publié l’image la plus détaillée jamais réalisée de cette riche région de formation d’étoiles prise par le télescope spatial James Webb (JWST).

Els Peeters, astronome et professeur à l’Université Western de Londres, en Ontario, qui est l’un des principaux chercheurs du programme d’observation JWST connu sous le nom de PDRs4AlIdit qu’elle est ravie par l’image.

“Ce sont juste les détails incroyables, la netteté des images, toute cette structure filamenteuse”, a-t-elle déclaré à CBC News.

L’image composite – qui utilisait plusieurs filtres – a été prise à l’aide de l’instrument NIRCam de JWST. Il montre une région de gaz bleu apparemment balayée par le vent, une étoile brillante éclairant le gaz autour d’elle et, surtout, une zone de poussière et de gaz denses, connue sous le nom de barre d’Orion. Mais les plus intéressants sont les filaments, les globules et les jeunes étoiles.

Cette image annotée de la nébuleuse d’Orion prise par JWST montre des disques de gaz et de poussière formant des planètes autour d’une jeune étoile. Ces disques sont dissipés ou « photo-évaporés » en raison du fort champ de rayonnement des étoiles proches. Près de 180 de ces disques de photo-évaporation illuminés de l’extérieur autour de jeunes étoiles (alias Proplyds) ont été découverts dans la nébuleuse d’Orion, et HST-10 (celui de l’image) est l’un des plus grands connus. L’orbite de Neptune est montrée à titre de comparaison. (NASA, ESA, CSA, Réduction et analyse de données : PDRs4All ERS Team; traitement graphique S. Fuenmayor & O. Berné)

Alors que la région — seulement une petite partie de la plus grande nébuleuse d’Orionqui est l’une des régions de formation d’étoiles les plus proches – a été étudiée à l’aide d’autres télescopes, notamment le télescope spatial Hubble, JWST voit dans la lumière infrarouge qui est capable de voir au-delà de la lumière optique, en regardant à travers une poussière épaisse, révélant ce que l’œil humain ne peut pas voir qui est caché.

C’est ce que Peeters s’intéresse le plus à explorer. Son équipe étudie la région depuis 2017 et attend avec impatience la nouvelle image. Auparavant, son équipe avait utilisé le télescope spatial Spitzer de la NASA, qui peut également voir dans l’infrarouge, mais pas avec autant de résolution que JWST peut fournir.

Mais c’est plus qu’une jolie image. Cela fait partie d’une étude visant à explorer la formation des étoiles et des planètes, éclairant davantage la formation de notre propre système solaire et de notre planète. Il regarde à notre origine.

“Nous n’avons jamais été en mesure de voir les détails complexes de la façon dont la matière interstellaire est structurée dans ces environnements, et de comprendre comment les systèmes planétaires peuvent se former en présence de ce rayonnement agressif”, a déclaré Emilie Habart, professeure associée à l’Institut d’ Astrophysique Spatiale à Paris, a déclaré dans un communiqué.

La région intérieure de la nébuleuse d’Orion vue à la fois par le télescope spatial Hubble, à gauche, et le télescope spatial James Webb, à droite. (NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team ; traitement d’image Olivier Berné/HST image : NASA/STScI/Rice Univ./C.O’Dell et al. )

Pendant ce temps, Peeters a déclaré que les jeunes étoiles massives – et même celles qui se trouvent déjà dans les régions de formation d’étoiles – émettent un rayonnement ultraviolet intense dans les nuages ​​environnants. Cela peut changer non seulement la forme du nuage mais aussi sa composition chimique. Elle et son équipe veulent comprendre comment cela fonctionne et comment cela pourrait affecter davantage la formation stellaire et planétaire.

Certaines découvertes intéressantes dans cette image sont également des protoétoiles, qui sont des étoiles qui commencent tout juste à se former.

“Vous pouvez voir à Orion une pépinière d’étoiles flamboyantes, plein de jeunes étoiles. Nous [also] voir quelques protoétoiles dans cette image. Et donc finalement, avec le temps, certains de ces disques formeront des planètes”, a déclaré Peeters, mais a ajouté : “Probablement pas de notre vivant”.

Cette compréhension de la façon dont les gaz et le rayonnement jouent un rôle si important dans la formation des étoiles ne s’arrête pas à cette nouvelle image. Les équipes attendent toujours données spectroscopiquesqui révélera les éléments chimiques spécifiques contenus dans et autour de la région.

“Si vous voulez comprendre la formation des étoiles dans l’univers et la formation de votre planète, vous devez comprendre les bases”, a déclaré Peeters. “Et donc l’Orion Bar est une sorte de laboratoire : vous y allez, découvrez ce qui se passe et ensuite vous l’appliquez à d’autres domaines.”

Et cela fait également partie des réponses aux grandes questions, a-t-elle déclaré.

« D’où venons-nous ? Sommes-nous seuls ? dit-elle. “Je pense que, dans ce sens, comprendre la formation des étoiles, la formation des planètes fait partie de ce puzzle.”