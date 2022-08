Une image obsédante montre le mystérieux dernier membre survivant de la tribu amazonienne décédé après des années à vivre seul dans la jungle

Une photo HAUNTING montre le dernier membre survivant d’une tribu amazonienne décédé après avoir passé des années à vivre seul dans la jungle.

Le mystérieux solitaire, qui était le seul habitant du territoire indigène de Tanaru, au Brésil, a été retrouvé mort allongé dans un hamac.

L’homme a passé sa vie à vivre seul dans la jungle Crédit : Survival International – Youtube

Il était connu comme l’homme du trou 1 crédit

L’indigène, dont on estime qu’il avait environ 60 ans, était connu sous le nom de “l’homme du trou” pour son habitude de creuser et de se cacher dans des trous dans le sol.

Il était le seul survivant d’une tribu non contactée dont six autres membres ont été tués par des accapareurs de terres et des agriculteurs.

Choisissant de mener une vie solitaire dans la jungle, il avait repoussé toute tentative de contact.

Il aurait tendu des pièges et tiré des flèches sur quiconque s’approchait trop près.

Sarah Shenker, militante de Survival International, a déclaré au Guardian : « Après avoir enduré des massacres atroces et des invasions de terres, rejeter tout contact avec des étrangers était sa meilleure chance de survie.

“Il était le dernier de sa tribu, et c’est donc une tribu de plus qui s’est éteinte – pas disparue, comme certains le disent, c’est un processus beaucoup plus actif et génocidaire que de disparaître.”

En 2018, il a été accidentellement filmé par une équipe gouvernementale.

La directrice de la recherche et du plaidoyer de Survival, Fiona Watson, directrice de la recherche et du plaidoyer de Survival, s’est rendue dans la région en 2004 avec une équipe gouvernementale de surveillance et a rédigé un résumé de la visite.

Elle a déclaré: “Imaginez vivre seul, dans un silence complet, toujours en fuite, toujours craintif, invisible au monde.

“C’est le quotidien d’un homme solitaire en Amazonie. C’est le seul survivant de sa tribu.

“Nous ne savons pas qui il est, le nom de sa tribu ou quelle langue il parle.

“Son peuple a probablement été massacré par des éleveurs de bétail qui envahissent la région à une vitesse vertigineuse.”

Des militants et des organisations autochtones ont fait campagne pendant des années pour protéger sa terre.

Les tribus non contactées vivent dans un isolement extrême dans la forêt et tirent souvent leurs arcs et leurs flèches sur des hélicoptères ou des avions, craignant le contact avec des étrangers.

Les experts pensent qu’il y a au moins 100 tribus non contactées vivant au Brésil.

D’autres groupes de tribus non contactées peuvent également être trouvés en Colombie, au Pérou et au Paraguay.