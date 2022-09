Une image exquise du télescope Webb de la NASA révèle les anneaux délicats de Neptune

Lorsque nous imaginons un monde entouré de halos cosmiques, nous envisageons généralement Saturne. Honnêtement, on pourrait dire que Saturne a fondé toute sa personnalité sur ces anneaux éblouissants, et à juste titre. Ils sont solides. Visible. Luxueux même.

Mais si vous ne le saviez pas déjà, j’ai l’honneur de vous dire que Neptune a aussi des anneaux.

Ils sont juste beaucoup plus délicats et donc super difficiles à voir sans télescopes surpuissants. La planète elle-même, en fait, se trouve 30 fois plus loin du soleil que la Terre et apparaît aux instruments d’observation des étoiles standard comme rien de plus qu’un faible grain de lumière.

Bien que malgré notre incapacité à admirer les cerceaux fragiles de Neptune d’ici, les scientifiques les ont aperçus merveilleusement ceinturant le royaume d’azur en 1989 grâce à la sonde itinérante Voyager de la NASA – et mercredi, le télescope spatial James Webb tout aussi exceptionnel de l’agence nous a présenté le deuxième tour .

“Cela fait trois décennies que nous n’avons pas vu ces anneaux faibles et poussiéreux, et c’est la première fois que nous les voyons dans l’infrarouge”, a déclaré Heidi Hammel, experte du système Neptune et scientifique interdisciplinaire pour le JWST, a dit dans un rapport. “La qualité d’image extrêmement stable et précise de Webb permet à ces très faibles anneaux d’être détectés si près de Neptune.”

Et comme si cela ne suffisait pas, cette nouvelle image montre Neptune, émettant sûrement une douce lueur lavande sous la lentille proche infrarouge du JWST, sur fond de galaxies habilement captées par la même technologie spatiale de nouvelle génération. C’est la preuve sans ambiguïté que le JWST est beaucoup trop sensible pour capturer ce que nous pourrions considérer comme “l’espace vide”. Cette machine est assez puissante pour ouvrir par hasard une boîte au trésor à chaque fois qu’elle regarde dans le vide.

Sans plus tarder, Neptune :

ESA



De toutes les images prises par le JWST jusqu’à présent, celle-ci est tout simplement ma préférée.

Sa profondeur de champ me donne des papillons existentiels car il est inquiétant de voir une planète entière, anneaux inclus, flotter uniquement devant des galaxies faussement petites qui font en réalité des centaines de milliers d’années-lumière de diamètre. Ces galaxies sont situées à des distances gigantesques du voisinage cosmique de notre système solaire (qui abrite notre propre Neptune), mais transportent des liasses Suite quartiers cosmiques.

NASA, JPL



Décomposer l’objectif du JWST sur Neptune

La luminescence brillante que nous voyons dans le portrait de Neptune du JWST n’existe que parce qu’elle est filtrée par les puissances infrarouges du télescope. Nous regardons une représentation de longueurs d’onde infrarouges invisibles émises par le monde gazeux.

Nous ne regardons pas le genre de longueurs d’onde visibles auxquelles nous sommes habitués – celles qui nous montrent la couleur, comme celles avec lesquelles fonctionne le télescope spatial Hubble, par exemple. Neptune a toujours sa teinte bleue caractéristique provenant d’éléments de la planète, tels que le méthane, mais le JWST ne peut pas nous les montrer. Ce n’est pas pour ça qu’il a été construit.

NASA, ESA, STScI, MH Wong (Université de Californie, Berkeley), et LA Sromovsky et PM Fry (Université du Wisconsin-Madison)



“En fait, le gaz méthane est si fortement absorbant que la planète est assez sombre aux longueurs d’onde de Webb”, a déclaré l’Agence spatiale européenne. a dit dans un communiqué de presse, “Sauf là où des nuages ​​​​de haute altitude sont présents. Ces nuages ​​​​de méthane et de glace sont proéminents sous forme de stries et de taches lumineuses, qui réfléchissent la lumière du soleil avant qu’elle ne soit absorbée par le gaz méthane.”

Vous pouvez en outre voir une fine ligne de luminosité entourant l’équateur de la planète, ce qui, selon l’équipe, pourrait indiquer une circulation atmosphérique mondiale liée aux vents et aux tempêtes de Neptune. “L’atmosphère descend et se réchauffe à l’équateur, et brille donc davantage aux longueurs d’onde infrarouges que les gaz environnants plus froids”, a déclaré la NASA.

Au pôle nord, selon l’agence, il y a aussi une “luminosité intrigante” et au pôle sud, une preuve supplémentaire d’un vortex présent à la surface de l’orbe.

Enfin et surtout, sur les 14 lunes connues de Neptune, le JWST en a capturé sept : Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus, Larissa et Triton. Présentant l’éblouissement à six pointes caractéristique du JWST, Triton est vu dans son étrange orbite arrière, offrant aux astronomes l’espoir que le JWST peut aider à décoder la situation bizarre.

NASA, ESA, CSA et STScI



“Dominant ce portrait Webb de Neptune se trouve un point de lumière très brillant arborant les pics de diffraction caractéristiques observés dans de nombreuses images de Webb”, a déclaré l’ESA. “Ce n’est pas une étoile, mais la lune la plus inhabituelle de Neptune, Triton.”

C’est le contexte de l’image qui m’attire vraiment, cependant. Si nous faisons un zoom arrière sur Triton et ces anneaux de Neptune délicatement saupoudrés et ces mystères de vortex polaire, il devient évident que nous ne pouvons voir ces détails cosmiques que par pure coïncidence d’existence dans cet iota de l’univers.