Une image époustouflante de l’éclipse solaire totale remporte le prix du « Photographe d’astronomie de l’année »

Gagnant général : Ombres déformées de la surface de la Lune créées par une éclipse annulaire par Ryan … [+] Império. Ryan Império

Besoin d’espace ? Le Exposition Photographe d’astronomie de l’année 2024 L’exposition ouvre ses portes au National Maritime Museum de Londres le samedi 14 septembre. Les images gagnantes seront exposées, la première étant l’éclipse solaire totale de 2023.

Le concours Astronomy Photographer of the Year 2024, qui en est à sa seizième année, est le concours le plus prestigieux au monde pour les astrophotographes. Il est organisé par Observatoire royal de Greenwichsoutenu par Liberty Specialty Markets et en association avec Magazine de la BBC Sky at NightUn jury d’experts en art et en astronomie a évalué les candidatures.

Gagnant général

Depuis que la liste restreinte a été dévoilée en juillet, un panel d’experts a sélectionné 31 images incroyables pour en faire une image gagnante dans l’ensemble, une image gagnante dans chacune des neuf catégories et deux prix spéciaux.

L’image gagnante globale était celle-ci (image principale, ci-dessus) du photographe Ryan Imperio pour sa photographie, Ombres déformées de la surface de la Lune créées par une éclipse annulairequi capture la progression des grains de Baily lors de l’éclipse annulaire de 2023. Il a devancé des milliers de photographes amateurs et professionnels du monde entier pour remporter le prix de 12 600 $. Cette image occupera une place de choix dans l’exposition aux côtés des autres images gagnantes, ainsi que d’une sélection d’images exceptionnelles présélectionnées. Elles seront compilées dans un livre publié le 26 septembre.

Perles de lumière

L’image d’Imperio montre l’un des spectacles les plus incroyables que l’on puisse voir lors d’une éclipse solaire totale. Les grains de Baily sont de minuscules points lumineux qui apparaissent quelques secondes avant et après que la Lune ait complètement recouvert le Soleil. Ce sont les dernières gouttes de lumière solaire qui traversent les vallées de la Lune. Le dernier est connu sous le nom d’« anneau de diamant ». Il doit son nom à un astronome anglais.

J’ai été témoin de cette éclipse depuis un bateau au large d’Exmouth, en Australie occidentale. C’était ma sixième éclipse totale. Les grains de Baily marquent le début et la fin de chaque éclipse, mais cette fois-ci, ils ont duré si longtemps que je n’étais pas sûr du moment où il était possible de l’observer correctement à l’œil nu. À peine la totalité avait-elle commencé qu’elle était terminée, mais la fin (généralement quelques grains de plus et une poussée de lumière créant un puissant « anneau de diamant ») semblait également durer une éternité.

« Captivé et étonné »

« C’est une analyse impressionnante des quelques secondes fugaces pendant lesquelles les grains de Baily sont visibles », a déclaré Kerry-Ann Lecky Hepburn, juge et météorologue. « Cette image m’a captivée et émerveillée. C’est un travail exceptionnel qui mérite une grande reconnaissance. »

Les 3 500 candidatures soumises par des photographes amateurs et professionnels de 58 pays comprennent des images extraordinaires d’aurores boréales, de la Voie lactée, d’étoiles filantes et de restes de supernovae colorés.

Je vous souhaite un ciel clair et des yeux écarquillés.