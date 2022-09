Une image du cimetière de navires fait parler Internet

Saviez-vous qu’il existe un cimetière pour les navires ? Récemment, une image d’un cimetière de navires a fait surface sur Internet. Sur la photo, on peut voir cinq grands navires amarrés au bord de la mer. Ces navires sont manifestement dans un état délabré. Cependant, bien que deux des croisières blanches aient l’air en bon état, elles sont jetées au cimetière pour être grattées.

Découvrez la photo ci-dessous:

L’image est celle du célèbre chantier de décharge de navires d’Aliaga en Turquie. Chaque chose fabriquée par l’homme a une vie de coquille. En fait, les navires comme les navires et les croisières sont largement utilisés. En conséquence, ils sont abandonnés après 10 à 15 ans d’utilisation, en raison de l’usure technique. Après que ces navires ont été jetés au cimetière, plus de 2500 travailleurs se réunissent pour démanteler ces navires pièce par pièce. Vous vous demandez peut-être ce que font ces travailleurs avec les morceaux des navires abandonnés.

Les navires sont constitués de divers éléments, notamment des machines, des moteurs et certains métaux comme l’acier et l’aluminium. Ces éléments peuvent être recyclés pour construire d’autres navires. Ils sont soit utilisés par les ouvriers, soit restitués au propriétaire du navire. Pour les démolisseurs, le véritable défi est de démanteler une croisière. Les croisières offrent diverses installations comme des centaines de chambres, des spas, des pubs, des salles à manger et des lieux touristiques, parmi de nombreuses autres commodités. Briser ces pièces et ces lieux est un défi pour ces travailleurs. Une croisière peut prendre le double de temps pour être démantelée par rapport à un cargo.

Parlant de la même chose, l’un des responsables du chantier naval d’Aliaga, Emre Aras, a déclaré à News.com.au que les croisières offrent un défi unique car chaque élément doit être cassé. Il a déclaré que les murs, les planchers, les fenêtres, les mains courantes, les lits et d’autres éléments de la pièce doivent être brisés dans les navires de croisière. Emre a également révélé qu’il faut des mois à un démolisseur pour briser un si gros navire. Cependant, ces navires rapportent de bons profits aux démolisseurs.

