Une image d’éclipse « exceptionnelle » et une superbe « nébuleuse de la Tête de Dauphin » parmi les lauréats du prix du Photographe d’astronomie de l’année 2024

Une image spectaculaire de la lumière du soleil traversant les montagnes de la Lune lors d’une éclipse solaire a été couronnée lauréate du grand prix de cette année du concours annuel du photographe d’astronomie de l’année organisé par l’Observatoire royal de Greenwich au Royaume-Uni.

Mais les images gagnantes dans d’autres catégories étaient tout aussi impressionnantes, notamment de superbes photographies de la nébuleuse de la Tête du Dauphin et d’une galaxie rétroéclairée ressemblant à un ver.

Le grand gagnant du concours, Ryan Império a pris l’image saisissante de l’éclipse le 14 octobre 2023 à Odessa, au Texas. L’image, intitulée « Ombres déformées de la surface de la Lune créées par une éclipse annulaire », présente une séquence de prises de vue continues de l’éclipse qui ont capturé les ombres dans les motifs en anneaux, connus sous le nom de perles de Baily.

Les grains de Baily apparaissent parce que la surface de la Lune est parsemée de monticules, de vallées et de cratères, ce qui signifie que la lumière du soleil est brisée lorsqu’elle brille autour de la Lune lors d’une éclipse. Ces interruptions visibles de la lumière du soleil sont rares, ne se produisant que lorsque la Lune entre ou sort d’une éclipse, et il faut une immense précision pour les capturer, selon un communiqué partagé avec Live Science.

« Il s’agit d’une dissection impressionnante des quelques secondes fugaces pendant lesquelles les grains de Baily sont visibles », Kerry-Ann Lecky Hepburn météorologue et membre du jury du concours, a déclaré dans le communiqué : « C’est un travail exceptionnel qui mérite une grande reconnaissance. »

Une image de la galaxie Centaurus A. (Crédit image : © Bence Tóth, Péter Feltóti)

L’Observatoire royal de Greenwich a reçu environ 3 500 candidatures d’images, parmi lesquelles un panel de juges a sélectionné les gagnants dans 11 catégories.

Dans la catégorie Galaxies, les juges ont choisi une image de Centaurus A, une galaxie également connue sous le nom de NGC 5128, entourée de puissants jets de rayonnement et de particules voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. L’image, capturée par Bence Tóth et Péter Feltóti de Hongrie, montre la galaxie sous la forme d’un ver. Centaurus A n’est visible que depuis l’hémisphère sud et les basses latitudes nord, c’est pourquoi les photographes se sont rendus en Namibie pour capturer l’image en juin 2023, selon le communiqué.

SH2-308 : Nébuleuse de la Tête du Dauphin © Xin Feng, Miao Gong (Crédit photo : © Xin Feng, Miao Gong)

Une image fascinante de la nébuleuse de la Tête du Dauphin, montrant à la fois le corps principal de la nébuleuse et le vent stellaire en arrière-plan, a remporté le prix Sir Patrick Moore du meilleur nouveau venu. Xin Feng et Miao Gong ont capturé l’image sur une période de 10 jours dans la province chinoise du Sichuan en janvier avant de la traiter.

Anatomie d’une planète habitable © Sergio Díaz Ruiz (Crédit image : © Sergio Díaz Ruiz)

Pour le prix Annie Maunder pour l’innovation en matière d’image, le jury a choisi une image multicolore de la Terre créée à partir de données satellite. Les masses terrestres, les océans et les caractéristiques atmosphériques apparaissent en rouge, vert et bleu sur cette image de Sergio Díaz Ruiz d’Espagne.

Pour consulter la liste complète des gagnants du concours de cette année, rendez-vous sur le site Royal Museums Green. Page d’accueil du photographe astronomique de l’année.