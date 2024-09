Une image brillante de l’éclipse solaire remporte le prix du photographe astronomique de l’année 2024 — Colossal

Le 14 octobre 2023 a marqué l’éclipse solaire annuelle aux États-Unis. Pour le photographe Ryan Imperio, l’événement a également inauguré une rare opportunité de capturer la progression de Perles de Baily.

Apparaissant comme des anneaux scintillants, les perles de Baily apparaissent lorsque le soleil brille à travers les vallées et les cratères de la surface de la lune, permettant à la lumière de s’infiltrer à travers l’événement d’assombrissement de la masse. Imperio a documenté les demi-anneaux parfaits depuis un endroit à Odessa, au Texas, en assemblant environ 30 images dans un composite brillant et répétitif qui lui a valu le prix Photographe d’astronomie de l’année 2024.

Tom Rae (Nouvelle-Zélande), « Les joyaux de Tasman »

« Quelle façon innovante de cartographier la topographie de la Lune au point de troisième contact lors d’une éclipse solaire annulaire », a déclaré Kerry-Ann Lecky Hepburn, qui a jugé le concours. « C’est une analyse impressionnante des quelques secondes fugaces pendant lesquelles les grains de Baily sont visibles. »

Organisé chaque année par les Royal Museums Greenwich, le concours de cette année a recueilli plus de 3 500 candidatures de photographes de 58 pays. De l’aurore boréale d’un vert éclatant dansant au-dessus d’une montagne islandaise à la Station spatiale internationale transitant par le soleil, les images gagnantes offrent un aperçu à la fois impressionnant et émouvant des vastes galaxies et des phénomènes remarquables de notre univers et au-delà.

Si vous êtes à Londres, découvrez les meilleures photos de l’année au National Maritime Museum. Sinon, découvrez nos préférées ci-dessous.

Filip Hrebenda (Slovaquie), « Le Royaume Vert »

Sophie Paulin, Jens Unger et Jakob Sahner (Allemagne), « M63, les courants de marée autour de la galaxie du Tournesol »

Michael Steven Harris (Royaume-Uni), « Aurore boréale sur le front de mer de Brighton »

Matt Jackson (États-Unis), « Big Brother vous surveille »

Peter Ward (Australie), « Coronal Chronograph »

Tom Williams (Royaume-Uni), « Silhouette haute technologie »

Petr Horalek (Tchéquie), « Comme la lave bleue »

Xin Feng et Miao Gong (Chine), « SH2-308 : Nébuleuse de la Tête du Dauphin »