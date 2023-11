Une image 3D de haute technologie montre des sous-marins japonais voués à l’échec de la Seconde Guerre mondiale, à 2 600 pieds sous l’eau au large d’Hawaï.

Des images et des vidéos 3D de haute technologie montraient deux sous-marins japonais condamnés pendant la Seconde Guerre mondiale, à 2 600 pieds sous l’eau au large d’Hawaï.

Groupe à but non lucratif Ocean Exploration Trust a exploré l’épave des sous-marins de la marine impériale japonaise I-201 et I-401 au large d’Oahu et a publié jeudi une image et une vidéo de l’exploration. sur les réseaux sociaux.

L’expédition des 3 et 4 novembre était dirigée par le Nautilus en direct équipe, financée par l’Office of Naval Research et commandée par Dr Robert Ballardqui a découvert l’épave du Titanic en 1985.

Le corps du sous-marin japonais I-201 “n’a pas été vu depuis 14 ans”, a déclaré le narrateur de la séquence vidéo. En 2009, le laboratoire de recherche sous-marine d’Hawaï a découvert le sous-marin I-201 et l’équipe est revenue pour « examiner les changements survenus sur ces sites depuis leur dernière étude ».

Mis en service en février 1945, la guerre a pris fin avant que le sous-marin puisse effectuer une patrouille opérationnelle, a indiqué le Hawaii Underwater Research Lab. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin à grande vitesse a été rendu à la marine américaine et « intentionnellement sabordé » au large de la côte sud d’Oahu.

Grâce au système de cartographie haute résolution K2 et au sondeur multifaisceau Norbit, les explorateurs à bord #EVNautilus a créé cette image tridimensionnelle du I-201, un sous-marin à grande vitesse construit pour la marine impériale japonaise pendant #La Seconde Guerre mondiale. Il repose à 800 m de profondeur au sud de #Oahu. pic.twitter.com/sFeLWJOtft – E/V Nautilus (@EVNautilus) 4 novembre 2023

Vidéo publié sur les réseaux sociaux présentait quelques fragments de rouille mais le sous-marin était encore relativement intact malgré le temps passé sous l’eau. Les images montraient le drapeau du soleil levant japonais sur le sous-marin et l’identification I-201. Des câbles étaient déchiquetés sur la coque de 19 pieds, et jusqu’à 52 personnes pouvaient être coincées dans le sous-marin, qui avait beaucoup de longueur mais pas beaucoup de largeur.

Le sous-marin transportait 10 torpilles dans la section avant et deux périscopes. La vidéo montre une torpille ressemblant à un « pistolet Nerf » posée sur le fond sableux près du sous-marin. Une hélice était visible à l’arrière de la torpille.

La vidéo montrait également l’épave d’un autre sous-marin, le I-401, qui mesurait 400 pieds et était le plus grand sous-marin jamais construit. Il est resté le plus grand jusqu’en 1965, lorsque les États-Unis ont construit le Benjamin Franklin, selon Nautilus en direct. La coque du I-401 était endommagée par rapport à celle du I-201 mais le métal du sous-marin était encore très brillant. Il y avait des canons sur le pont du sous-marin et c’était un « instrument de destruction ».

Les sous-marins ont joué un rôle énorme pendant la Seconde Guerre mondiale. La marine impériale japonaise a construit des sous-marins plus rapidement que n’importe quel autre pays au monde, selon aux « Sous-marins japonais pendant la Seconde Guerre mondiale », un livre publié par l’Institut naval des États-Unis, mais en raison de luttes intestines militaires, ils n’ont jamais utilisé le potentiel unique de leur flotte.

Les sous-marins américains ont attaqué et détruit des navires de guerre et des navires marchands de la marine impériale japonaise dans le Pacifique, selon au Service des parcs nationaux. « Les sous-marins américains ont détruit 1 314 navires de guerre ennemis dans le Pacifique, ce qui représente 55 % de tous les navires de guerre de l’Axe perdus et un total de 5,3 millions de tonnes de navires », a déclaré l’historien naval Gary E. Weir.

Le succès américain a eu un coût élevé : 52 sous-marins ont été perdus et 3 056 hommes ont été tués – le plus grand nombre de victimes de toutes les forces armées de la guerre.

Actualités tendances