Une illustratrice sensibilise à la stigmatisation des femmes

Rachel Reid Ana Jaks fait partie d’une campagne qui sensibilise à la stigmatisation liée au TDAH

Un illustrateur de Bristol, qui se sentait au bord du « burn-out » avant de recevoir un diagnostic de TDAH, appelle à une prise de conscience accrue de cette condition sur le lieu de travail. Ana Jaks de Stokes Croft a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en 2020 à l’âge de 27 ans. Elle fait désormais partie d’une campagne intitulée Staring Back At Me, qui a été créée pour lutter contre la stigmatisation du TDAH, en particulier chez les femmes et les personnes non binaires. « Je pensais qu’il était normal que les gens se sentent constamment stressés comme moi », a déclaré Ana, décrivant sa vie professionnelle avant le diagnostic.

Arielle Cisaillement Ana a conçu une doublure de veste pour la campagne Staring Back At Me

Staring Back at Me est une campagne de sensibilisation visant à aider les gens à reconnaître les symptômes du TDAH, tout en soulignant la stigmatisation à laquelle les femmes peuvent être confrontées sur le lieu de travail. La première phase du projet, axée sur les signes et symptômes du TDAH, a été lancée en 2022, tandis que la deuxième phase, axée sur le TDAH en milieu de travail, a été lancée en octobre. Dans le cadre de la campagne, Ana a conçu des illustrations pour la doublure des vestes de costume qui représentent la nature invisible du TDAH sur le lieu de travail. Les illustrations figuraient à l’intérieur des doublures des vestes de costume portées par deux ambassadeurs dans le film de la campagne. «J’espère que d’autres femmes atteintes de TDAH n’ont pas peur d’être vues», a déclaré Jenny Mclaughlin, ambassadrice de la campagne Staring Back at Me. « J’espère que cette campagne et mon histoire montreront les atouts qu’une personne atteinte de TDAH peut apporter au travail. « Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un environnement et d’un soutien adéquats pour prospérer. »

Arielle Cisaillement Les créations d’Ana présentent des vestes intérieures portées par les ambassadeurs de la marque.

Avant la sensibilisation accrue au TDAH, Ana a déclaré qu’elle sentait qu’elle devait « masquer » son état au travail, ce qui ne faisait qu’exacerber ses symptômes. « Finalement, vous commencez à glisser, à vaciller et à vous effondrer. Plus vous faites cela depuis longtemps, plus l’effondrement sera grave. » « Vous faites semblant d’être quelque chose que vous n’êtes pas et ce syndrome de l’imposteur se transforme en problèmes d’estime de soi et peut se manifester par de l’anxiété et de la dépression. » Même si nous constatons désormais une sensibilisation accrue au TDAH, environ 50 à 75 % des femmes ne sont toujours pas diagnostiquées et il existe toujours un manque de compréhension de cette maladie, a déclaré le professeur Amanda Kirby, présidente de la Fondation ADHD. « Cela est particulièrement vrai sur le lieu de travail », a-t-elle ajouté.

Rachel Reid « Les clients à qui j’ai parlé de mon diagnostic ont été vraiment formidables », a déclaré Mme Jaks.

Les adultes atteints de TDAH peuvent avoir des problèmes avec : Organisation et gestion du temps

Suivre les instructions

Se concentrer et accomplir les tâches

Faire face au stress

Se sentir agité ou impatient

Impulsivité et prise de risque Certains adultes peuvent également avoir des problèmes relationnels ou d’interaction sociale.

Ana a remarqué ses symptômes pour la première fois à l’école lorsqu’elle a découvert qu’elle était trop distraite et impulsive. Elle a abandonné ses études parce qu’elle sentait qu’elle ne pouvait pas suivre le rythme alors qu’elle luttait contre l’anxiété et la dépression. Ana a été diagnostiquée en 2020. Elle venait tout juste de terminer ses études universitaires et travaillait en freelance dans un studio. « Je ne fonctionnais pas de la même manière que tout le monde et je ne comprenais pas vraiment ce que c’était. « Et je me souviens m’être dit : ‘Je veux juste m’en sortir’, mais je ne savais pas ce que ‘ça’ signifiait. »

« Je me souviens avoir beaucoup pleuré »

Ayant finalement reçu son diagnostic de TDAH à 27 ans, Ana a senti qu’elle était enfin capable de se comprendre. « Il y a un soulagement, mais cela se transforme rapidement en une réflexion : ‘Oh, ma vie aurait pu être beaucoup plus facile’ si je l’avais su plus tôt. « Je me souviens avoir beaucoup pleuré. C’était assez étrange de voir quelqu’un affirmer tout ce avec quoi j’avais lutté et ce n’était pas parce que j’étais nul dans la vie. « Cela entraîne beaucoup de chagrin. Lorsque je parle à d’autres personnes qui ont reçu un diagnostic, c’est un sentiment assez courant. »