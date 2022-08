Une illusion d’optique montrant une femme à trois jambes inquiète les internautes

Une image bizarre, qui passe pour une illusion d’optique assez hallucinante, montre une femme assise dans un aéroport qui semble avoir trois jambes. Il faudrait regarder attentivement pendant un certain temps avant de comprendre réellement ce qui se passe.

Les illusions d’optique sont soit développées pour servir à des fins psychologiques, soit formées par hasard et cette image montrant une femme à trois jambes est le résultat d’une pure coïncidence et du placement des sujets dans l’image.



La femme est assise avec une autre personne sur la chaise qui a le jean de la même couleur et les mêmes chaussures. L’image est cliquée sous un angle qui cache la personne assise à côté d’elle. La femme est assise les jambes croisées tandis que son compagnon est assis les deux jambes au sol. Une des jambes est parfaitement alignée avec celles de la femme pour créer l’illusion d’optique.

Selon le rapport de The Sun, l’image est apparue pour la première fois sur Internet via un utilisateur d’Imgur qui, partageant l’image, dans la légende, a écrit : « Legit a dû regarder cette photo pendant une minute avant que mon cerveau ne me dise ce qui se passait. .”

Depuis qu’elle a été partagée, l’image a accumulé des milliers de vues. Les internautes ont enregistré leur réaction en abondance dans la section des commentaires. “Toujours en train d’essayer de comprendre”, a déclaré un utilisateur. “J’ai enfin compris. Après deux ans, je viens de l’avoir », s’est exclamé un autre. Un utilisateur a écrit: “Après l’avoir vu, vous ne pouvez plus le voir mal.”

Une image similaire qui est devenue virale plus tôt cette année a également déconcerté les internautes. La photo montrait une femme assise sur un matelas en position jambes croisées et il semblait qu’elle avait trois jambes. En y regardant de plus près, on pouvait voir comment le pot qu’elle tenait fusionnait avec ses jambes pour donner naissance à l’illusion d’optique.

