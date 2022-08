Une illusion d’optique époustouflante semble montrer des chevaux marchant sur l’EAU – pouvez-vous comprendre ce qui se passe réellement ?

DEUX chevaux sauvages semblent pouvoir marcher sur l’eau dans cette vidéo époustouflante.

Ils ont été filmés éclaboussant leurs sabots à la surface tout en semblant glisser le long d’une rivière sur un radeau invisible.

Les chevaux ont été filmés semblant glisser sur la rivière Crédit : Kennedy News/Kelli Rogers

Kelli Rogers les a filmés sur la Salt River en Arizona Crédit : Kennedy News/Kelli Rogers

Les téléspectateurs de TikTok étaient déconcertés – pouvez-vous comprendre ce qui se passe ? Crédit : Kennedy News/Kelli Rogers

Les images semblent défier la nature – mais c’est une illusion liée à la perspective.

Kelli Rogers, 58 ans, l’a filmé avec son téléphone alors qu’elle faisait du paddle le mois dernier sur la rivière Salt dans la forêt nationale de Tonto en Arizona.

On peut entendre sa petite-fille excitée crier “C’est les chevaux” lorsqu’elle aperçoit deux membres d’un troupeau de 400 personnes dans l’eau.

On entend alors Kelli dire aux jeunes chevaux : “Hé les copains ! Vous n’avez pas peur ? Où est la maman ?”

Elle a été ravie de la rencontre – mais ce n’est que lorsqu’elle a regardé la vidéo plus tard qu’elle a remarqué l’effet de flottement bizarre.

L’illusion se produit parce que les chevaux se tenaient dans une partie peu profonde de la rivière alors que la famille dérivait dans un chenal plus profond.

Les arbres en arrière-plan sont plus éloignés que les chevaux et semblent donc se déplacer à un rythme différent.

Et nos yeux sont amenés à croire que la caméra est immobile – plutôt que de se déplacer dans le courant avec la planche à pagaie de Kelli.

Il semble donc que les chevaux flottent dans la direction opposée alors qu’en fait ils sont immobiles ou marchent lentement.

Kelli a déclaré: “C’était fou. Ce n’est que lorsque je suis rentré à la maison et que j’ai regardé la vidéo que je me suis dit” oh, on dirait qu’ils flottent “.

“Pendant ces quelques secondes, cela a donné l’illusion que c’étaient eux qui flottaient ou faisaient du paddle, pas nous.

“J’étais sur la rivière avec ma fille et sa petite famille. J’avais ma petite-fille sur la planche à pagaie avec moi.

“Sur cette partie de la rivière, il y a un troupeau d’environ 400 chevaux sauvages qui se promènent librement.

“Vous voyez souvent des chevaux dans l’eau qui traversent la rivière. C’est tout simplement magnifique quand vous avez l’occasion de voir ça.

“C’était l’un de ces moments où ils étaient complètement immobiles dans quelques centimètres d’eau.

“Quand nous sommes passés, ils n’ont pas bougé. Ils ne restent pas immobiles comme ça souvent.”

La vidéo a été visionnée plus de 8,3 millions de fois sur TikTok et a attiré plus de 1,1 million de commentaires et de likes.

Un téléspectateur a déclaré: “Pourquoi ai-je pensé que ces chevaux étaient sur un radeau flottant si majestueusement sur la rivière?”

Un autre a déclaré: “Il m’a fallu environ six fois regarder pour réaliser que vous flottiez en aval et qu’ils ne bougent pas.”

Lutte titanesque

Un autre TikToker a déclaré : “Je pensais que mes yeux me trompaient… jusqu’à ce que je réalise que c’est vous qui descendez…

“Quelle capture… juste magnifique.”

Kelli a déclaré: “Les commentaires sont tellement drôles.

“Beaucoup de gens faisaient référence au film Titanic et disaient que Jack et Rose auraient dû pouvoir tenir sur la porte si les chevaux pouvaient tenir sur ce sur quoi ils avaient l’air de se tenir.

“J’ai plein de vidéos de chevaux sur la rivière et ils sont généralement juste dans l’eau en train de boire, de manger des broussailles ou de jouer.

“C’est vraiment une bonne chose pour les gens d’apprécier les chevaux là-bas.”

Cela vient après un célèbre test d’illusion si les téléspectateurs voient un cheval marcher en arrière ou en avant.

On dit que la façon dont vous le voyez détermine si vous avez le cerveau gauche ou le cerveau droit.

Pendant ce temps, un autre puzzle époustouflant vous met au défi de trouver sept chevaux camouflés dans une scène de montagne enneigée.