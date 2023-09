Une île grecque pittoresque au large d’un haut lieu de vacances a été abandonnée avec une forteresse en ruines à cause de son passé effrayant

Une île MAGNIFIQUE au large de la Crète, dotée de sa propre forteresse, a été abandonnée pendant des années en raison de son sombre passé.

Des images étranges révèlent des ruines sur cette île inhabitée dont l’histoire remonte à la Grèce antique, lorsqu’elle était connue sous le nom de Kalydon.

L’île de Spinalonga en Grèce est restée abandonnée pendant des années Crédit : Getty – Contributeur

Le petit îlot était utilisé comme forteresse maritime dans l’Antiquité.

Spinalonga était l’une des dernières colonies de lépreux actives d’Europe

En raison de son emplacement stratégique, elle a servi de puissante forteresse maritime pour la Méditerranée contre les Vénitiens et plus tard contre les Ottomans avant d’être en proie à la stigmatisation.

Le petit îlot de Spinalonga, situé au nord-est de l’île, est surtout connu pour être une ancienne léproserie, l’une des dernières actives en Europe.

Surnommée « l’île des morts-vivants », elle servait à héberger les lépreux de tout le pays en raison de son isolement du continent, de 1903 à 1957.

Au plus fort de l’épidémie, Spinalonga abritait près de 400 habitants.

On pense qu’ils ont dû faire face à des conditions de vie inhumaines en raison de la stigmatisation de la maladie à l’époque.

De plus, beaucoup ont été envoyés à Spinalonga après avoir été diagnostiqués à tort avec des affections cutanées mineures telles que le psoriasis.

Mais à mesure que de plus en plus de personnes arrivaient sur l’île, elles ont commencé à former une petite communauté et les conditions se sont améliorées au fil du temps.

De nouvelles routes ont été construites, l’eau courante et l’électricité ont été installées, ainsi qu’une école, un hôpital, des cafés et même un cinéma.

L’île a officiellement cessé ses activités de colonie de lépreux en 1957, mais le dernier lépreux, le curé de l’île, est parti en 1962.

Le livre populaire The Island, qui détaille la vie des lépreux de Spinalonga et leur lutte pour la survie, de l’auteur britannique Victoria Hislop, a contribué à clarifier le nom entaché de l’île.

Aujourd’hui, Spinalonga est devenue une destination touristique populaire avec des milliers de visiteurs qui s’y rendent chaque été.