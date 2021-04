Les chercheurs et les archéologues ont mené diverses études pour en savoir plus sur les sculptures indiennes anciennes. Ces études nous permettront de faire une juste évaluation de l’avancement de l’art à l’époque antique. Dans une autre découverte qui pourrait aider les recherches, les archéologues ont découvert une idole du Seigneur Ganesha du deuxième siècle dans un champ agricole du district d’Anantapur, dans l’Andhra Pradesh.

Selon un rapport dans Le temps de l’Inde, la terre agricole où l’idole a été trouvée appartenait à l’ancien ministre N Raghuveera Reddy. L’archéologue E Sivanagi Reddy a informé que l’idole date de la période Satavahana. L’évaluation a été faite sur la base de l’iconographie, du style d’art et de la délimitation trouvés lors de l’exploration effectuée dans et autour du village de Nilakanthpuram à Madakasira Mandal.

L’idole en terre cuite représente le Seigneur Ganesha assis dans sa posture de Liatasana et mesuré dans les dimensions de 6x4x1,5 cm. Cette idole de Ganesha pourrait être la plus ancienne du genre, dans tout le sud de l’Inde. Cette idole est la deuxième idole en terre cuite qui pourrait être datée du deuxième siècle. Le premier a été signalé à Veerapuram dans le district de Kurnool, dans les années 1980

Parlant de la dernière découverte, Sivanagi Reddy, PDG du Centre culturel de Vijaywada et Amravati, a déclaré que la tête d’éléphant de l’idole était une conception artisanale et qu’il n’y avait pas d’utilisation de matériel de pochoir. Bien que les mains, les oreilles et les jambes de l’idole aient été brisées par probablement le carrelage constant du terrain, la posture de probosci qui s’inclinait vers la droite a aidé les archéologues à la confirmer comme une idole de Ganesha.

Il ajoute en outre que l’idole a été fabriquée à l’aide d’argile lévigée, puis cuite et brûlée dans un four séparé par un potier qui devait être un expert en sculptures faites à la main.

L’historien RH Kulkarni a confirmé que l’idole était celle du Seigneur Ganesha. Il a dit que l’image de l’idole date de l’époque où les images brahmaniques avaient commencé à prendre des formes parfaites.

