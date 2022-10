Une idée pour rationaliser la salle d’opération a permis aux patients d’être opérés plus tôt

Lorsqu’un chirurgien a vu des patients coincés en attente d’une chirurgie orthopédique, il a conçu une meilleure salle d’opération – une salle financée par l’État et capable d’effectuer les procédures plus rapidement et plus efficacement.

Maintenant, c’est un modèle que d’autres hôpitaux souhaitent copier.

Le Dr Abdel-Rahman Lawendy, chef et directeur médical du centre de chirurgie ambulatoire du London Health Sciences Centre, a repensé la salle d’opération – l’un des endroits les plus gourmands en ressources d’un hôpital – pour certaines chirurgies orthopédiques.

Son idée de “centre chirurgical” éloigne certains patients des grandes salles d’opération standard pleines de personnel et d’équipement, réduisant cela à ce qui est nécessaire pour opérer des patients ambulatoires – des personnes qui peuvent marcher après la chirurgie et rentrer chez elles le même jour . Des exemples de chirurgies pratiquées comprennent la réparation d’une déchirure du LCA au genou, une blessure sportive courante. Et les chirurgies sont effectuées dans des salles d’opération à l’extérieur de l’hôpital, bien qu’elles soient gérées par l’établissement.

En comparaison, les salles d’opération standard des hôpitaux doivent être préparées pour des interventions chirurgicales complexes qui nécessitent environ six membres du personnel par salle et un ensemble complet d’instruments stérilisés, juste au cas où ils seraient nécessaires.

“En supprimant tout cela, vous réduisez considérablement les coûts, puis augmentez l’efficacité, ce qui, dans notre système, ne se traduit pas nécessairement par des économies supplémentaires”, a déclaré Lawendy. “Cela se traduit par le traitement de plus de patients.”

Le Dr Abdel-Rahman Lawendy a trouvé des moyens de réduire les coûts de certaines chirurgies tout en maintenant la qualité. (Radio-Canada)

Traiter plus de patients est particulièrement important maintenant que la pandémie de COVID-19 a allongé une liste d’attente déjà longue pour les chirurgies non urgentes, selon les responsables de l’hôpital.

L’année dernière, le temps d’attente moyen au Canada pour une arthroplastie de la hanche était d’environ 25 semaines, selon le Institut canadien d’information sur la santé .

Mais Mary Curry n’a attendu que 14 semaines pour une reconstruction de l’avant-pied. L’arthrite avait déjà entraîné des mois de douleurs aux pieds qui limitaient la mobilité de la patiente de Denfield, en Ontario, et la laissaient psychologiquement épuisée.

Une équipe solide ajoute à l’efficacité

Elle et d’autres patients du centre chirurgical Nazem Kadri rentrent chez eux le jour de leur opération.

Étant donné que la douleur de Curry ne mettait pas sa vie en danger, sans l’innovation de Lawendy, elle aurait probablement dû attendre plus longtemps pour que la chirurgie reprenne à marcher sur son talon, compte tenu des temps d’attente moyens.

Les patients sont admissibles à la option chirurgie ambulatoire à l’hôpital de London s’ils sont relativement en bonne santé et subissent des chirurgies mineures du pied, de la cheville ou de la hernie qui nécessitent un équipement minimal.

Jillian Holbrough, responsable clinique du centre, a d’abord hésité à l’idée d’une salle d’opération dépouillée. Ensuite, elle dit qu’elle et le reste de l’équipe sont montés à bord. (Radio-Canada)

“L’équipage était incroyable”, a déclaré Curry alors qu’elle sortait de la salle d’opération plus petite et à haut rendement. “Je suis resté éveillé jusqu’à ce que je commence à sentir la poussée et la traction.”

Jillian Holbrough, responsable clinique du centre chirurgical, a déclaré que le personnel était au moins 30% plus rapide que dans les salles d’opération standard de l’hôpital. Ils effectuent entre 10 et 15 interventions chirurgicales par jour dans deux blocs opératoires. “C’était un peu effrayant au début, la pensée, parce que c’était tellement innovant”, a déclaré Holbrough à propos de l’hésitation initiale.

Ensuite, la culture a changé et le personnel est venu à bord.

“Nous avons une équipe très solide ici et nous travaillons tous ensemble”, a déclaré Holbrough, qui est également directeur de la salle d’opération de l’hôpital Victoria, également à London, en Ontario. “Et cela, en soi, crée beaucoup d’efficacité.”

Même qualité, moindre coût

Holbrough a déclaré que le centre ambulatoire offre également une excellente expérience aux patients puisque les gens reçoivent des soins avant et après la chirurgie au même endroit par la même infirmière.

L’étudiant diplômé de Lawendy, Moaz Bin Yunus Chohan, a écrit une thèse sur le Surgi-centre basée sur des données testant l’approche chez plus de 1 000 patients.

Au lieu du minimum standard de six membres du personnel dans la salle d’opération, les salles d’opération plus petites ont exactement ce qui est nécessaire pour ce patient particulier – qu’il s’agisse de personnel et d’équipement chirurgicaux, d’anesthésie et infirmiers, a déclaré Lawendy.

“Essentiellement, cela démontre que nous pouvons réduire les coûts tout en maintenant la qualité”, a déclaré Lawendy, qui est également chef du service de traumatologie orthopédique.

Les chercheurs ont constaté que les coûts dans les salles d’opération conventionnelles ou hospitalières s’élevaient à environ 469 $ par patient.

Dans le centre à haut rendement ou ambulatoire, le coût est tombé à 172 $ par patient. Et les patients traités dans des centres ambulatoires réglementés ont également tendance à avoir moins de complications post-opératoires, ce qui se traduit par des économies supplémentaires.

Le gouvernement de l’Ontario considère le modèle de système public de Lawendy comme un moyen d’accélérer en toute sécurité les chirurgies.

“Nous avons des gens qui viennent en tournée ici presque chaque semaine pour voir à quoi ressemble le modèle de partout en Ontario”, a-t-il déclaré.

Le Dr Danny Goel, professeur clinicien en chirurgie orthopédique à l’Université de la Colombie-Britannique, n’est pas impliqué dans le modèle de Lawendy, qu’il a qualifié de changement majeur.

“Alors que de plus en plus de procédures passent à cette méthode de prestation de soins, la possibilité d’investir dans des centres chirurgicaux devrait être fortement encouragée pour réduire le fardeau d’un hôpital traditionnel”, a déclaré Goel dans un e-mail.

“Bien qu’il puisse y avoir des défis initiaux en matière d’infrastructure et de mise en œuvre, les avantages à long terme pour les soins aux patients et le système de santé canadien en général seraient importants.”

Pour sa part, le London Health Sciences Centre prévoit d’étendre jusqu’à quatre salles d’opération ambulatoires supplémentaires.