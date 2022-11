Une idée pour apaiser la méfiance à l’égard des élections – Shaw Local

Je sais que beaucoup de gens se méfient de nos élections et de leurs résultats. Je suis certainement confus. Je vis dans le comté de McHenry. Ne serait-il pas agréable que le greffier du comté de McHenry adopte une approche agressive pour accorder plus de confiance à nos élections autre que la phrase usée selon laquelle «nos élections sont sûres, sécurisées et précises».

Que diriez-vous de ceci : Organisez une série d’assemblées publiques dans plusieurs écoles secondaires du comté de McHenry. Enregistrez-les, en publiant la vidéo sur le site Web du greffier du comté. Pour les sujets, publiez également sur le site Web la présentation utilisée et les questions et réponses de chaque réunion.

Les sujets (commencez par les plus évidents mais la liste devrait être élargie) :

• Comment le comté se prépare-t-il à une élection (formation des juges, test des machines, etc.) ?

• Fournissez une description du bulletin de vote ci-dessous. Quelles sont les étapes lorsque je « vote » pour chacun des types de bulletin de vote ? Et quel type de bulletin de vote est le plus sensible à la fraude : en personne, par correspondance, par correspondance, militaire, étudiant, provisoire ?

• Sécurité du vote : Comment les machines à voter « envoient-elles » les résultats ? Sont-ils liés les uns aux autres et pourquoi ? Sont-ils déjà connectés à Internet ou à un autre système ? Quels sont les freins et contrepoids utilisés pour vérifier ou valider que les votes de chaque candidat sont exacts ?

Ce n’est qu’un début, mais cela pourrait aider tout le monde à se sentir mieux face à l’un de nos droits les plus importants en tant qu’Américain.

Arthur Nyström

Johnsburg