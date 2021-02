Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a rejoint le chœur de dirigeants de l’industrie du voyage qui se sont fermement opposés à une proposition du gouvernement d’exiger des tests COVID-19 obligatoires pour les passagers des vols aux États-Unis.

« Je pense que ce serait une idée horrible pour de nombreuses raisons », a déclaré Bastian mardi dans une interview avec Poppy Harlow de CNN.

Bastian a déclaré que les tests ne garantiraient pas la sécurité des passagers nationaux et ralentiraient la reprise de l’industrie du voyage d’au moins un an. Les compagnies aériennes ont vu les annulations et les réservations augmenter après l’annonce des tests obligatoires pour les vols internationaux vers les États-Unis en janvier.

Bastian a ditobliger les voyageurs nationaux à se faire tester détournerait environ 10% des ressources de test déjà rares du pays, étant donné que les compagnies aériennes américaines transportent en moyenne environ 1 million de passagers par jour à mesure que le voyage augmente. Il y a eu plusieurs jours pendant les vacances où le nombre de passagers a dépassé le million, établissant un record de pandémie, mais les chiffres ont depuis reculé, selon la Transportation Security Administration.

Retirer les tests de ceux « vraiment dans le besoin » serait une « décision terrible », a-t-il déclaré. Et compte tenu des retards dans le traitement des résultats, il pense que ce serait un «cauchemar logistique».

Et puis il y en avait un: Delta, seule compagnie aérienne qui bloque encore des sièges, s’engage à les garder vides jusqu’en avril

Les commentaires de Bastian sont venus d’une coalition d’acteurs de l’industrie du voyage, y compris des compagnies aériennes, deux principaux syndicats de pilotes et la US Travel Association, a exhorté le gouvernement à ne pas instituer de tests obligatoires. Ils ont déclaré que des études montrent que le risque de transmission du COVID-19 pendant le voyage en avion est faible et qu’un mandat de test exclusivement aéronautique serait « discriminatoire et injustifié ».

<< Un mandat d'essai pour les voyages aériens intérieurs exigerait des

ressources, fixent des normes irréalisables pour la protection de la santé publique et ne font pas grand-chose pour

freiner la transmission du COVID-19 », selon des documents publiés par la coalition.

Le groupe a déclaré que les compagnies aériennes et les aéroports avaient déjà institué des mesures de sécurité en cas de pandémie, mesures qui, selon eux, ont été renforcées par un nouveau mandat de masque fédéral sur les avions, et que le gouvernement devrait se concentrer sur le déploiement du vaccin « plutôt que sur le test d’un mode de voyage très sûr. . »

Si les tendances positives actuelles des taux d’infection se poursuivent, le groupe a conclu: « Il est probable qu’une exigence générale de dépistage au niveau national pourrait être encore plus inutile au moment où elle peut effectivement être réalisée. »

Malgré le recul, le nouveau secrétaire aux transports Pete Buttigieg et les responsables des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que les tests nationaux sont toujours sur la table. Aucun détail n’a été rendu public.

« D’abord et avant tout, j’encouragerais vraiment les gens à ne pas voyager », a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky lors d’un briefing de la Maison Blanche lundi. « Mais si nous voyageons, ce serait encore une autre mesure d’atténuation pour essayer de réduire la propagation.

Dans une interview avec Axios dimanche, Buttigieg a déclaré qu’il y avait une « conversation active » avec le CDC sur les tests nationaux.

« Ce que je peux vous dire, c’est que cela va être guidé par des données, par la science et par l’apport des personnes qui vont réellement devoir mener à bien cela », a-t-il déclaré.

« Mais voici le problème. Plus nous pouvons rendre les voyages aériens sûrs, en termes de perception comme de réalité, plus les gens seront prêts à reprendre les airs. »

