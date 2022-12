Une icône trans du 20e siècle ravivée par des stars trans du 21e siècle

LOS ANGELES – En 2017, en fouillant dans des cartons de notes et de documents de recherche laissés par le sociologue Harold Garfinkel, décédé six ans plus tôt, le cinéaste Chase Joynt est tombé sur un classeur qui était devenu rouillé. Lorsqu’il l’a ouvert, Joynt a découvert une mine d’entretiens perdus depuis longtemps que Garfinkel avait menés avec huit personnes transgenres à l’Université de Californie à Los Angeles, entre 1959 et 1963.

“Nous avons immédiatement su que nous avions trouvé quelque chose d’extraordinaire”, a déclaré Joynt, qui est tombé sur les dossiers aux côtés de la sociologue de l’Université de Chicago, Kristen Schilt.

L’une des personnes interrogées, Agnès (tous les sujets ont été anonymisés), était déjà au centre des recherches publiées de Garfinkel et était, selon Schilt, largement considérée comme la première étude de cas sociologique d’une personne en transition dans l’histoire. Mais les interviews des sept autres n’avaient jamais été vues auparavant.

“Il est assez rare de trouver des témoignages à la première personne de personnes trans comme celles-ci, en particulier dans une situation à enjeux élevés, comme une rencontre avec un chercheur”, a déclaré Jules Gill-Petersonprofesseur d’histoire à l’Université Johns Hopkins et auteur de “Histories of the Transgender Child”.