Une icône olympique survit à un accident d’avion

David Rudisha est sorti de l’accident vivant et sans blessure grave

Trois ans après être sorti indemne d’un accident de voiture, le double champion olympique du 800 m David Rudisha a survécu à un accident d’avion dans son pays natal, le Kenya.

S’adressant au journal indépendant le plus populaire du pays, le Daily Nation, Rudisha a déclaré qu’il avait été impliqué dans une “épisode effrayant” samedi, avec des images montrant un avion à l’envers dans un champ.

“Tout allait bien près de sept ou huit minutes de vol lorsque le moteur de l’avion s’est soudainement calmé”, Rudisha a expliqué.

“[The pilot] a vu un espace dégagé où il a essayé de faire atterrir l’avion, mais l’une de ses ailes a heurté un arbre alors que l’avion commençait à tourner avant d’atterrir sur le terrain rocheux.

“C’était un épisode effrayant où vous tenez votre cœur dans votre main pendant que vous priez Dieu. Le pilote a fait un travail incroyable pour maintenir l’avion à flot et stable pendant longtemps », a ajouté Rudisha.

David Rudisha après avoir survécu à un atterrissage forcé à Amboseli pic.twitter.com/aFzB6exHAl – Kenyans.co.ke (@Kenyans) 11 décembre 2022

“Nous remercions Dieu, nous sommes tous sortis vivants avec des blessures aux tissus mous qui ont été traitées auparavant [we] tous ont été libérés sauf un.

Au moins cinq autres passagers qui avaient assisté à un événement annuel des Jeux Olympiques Masai au Kimana Wildlife Sanctuary dans le sud du Kenya avec Rudisha ont été blessés.

L’incident était le deuxième rasage de près de Rudisha ces dernières années, après s’être échappé avec des blessures mineures lorsque son SUV a percuté un bus sur une autoroute près de Keroka en août 2019.

« Remercier Dieu Tout-Puissant pour le don de la vie », Rudisha a tweeté à l’époque, tout en partageant des photos de l’épave.

“Samedi soir [at] Vers 10h30, j’ai survécu à un tragique accident de la route à Keroka alors que je rentrais chez moi à Kilgoris après une collision frontale avec un bus empruntant la route Kisii Nairobi. Je vais bien sans blessure ! Merci pour votre prière », Rudisha a ajouté.

Rudisha a remporté ses médailles d’or olympiques aux Jeux de Londres en 2012 et aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Son temps de 1 minute 40,91 secondes en finale dans la capitale britannique reste un record, et il a également remporté des titres de champion du monde de part et d’autre de l’exploit en 2011 et 2015.

Rudisha, 33 ans, n’a pas officiellement pris sa retraite de la compétition mais n’a pas couru depuis 2017.