Une icône olympique révèle une somme qui aurait été volée sur un compte d’investissement

Usain Bolt est largement considéré comme le plus grand sprinteur de l’histoire

Quelque 12,7 millions de dollars ont disparu d’un compte d’investissement lié à la star olympique jamaïcaine Usain Bolt, selon son équipe juridique.

Des informations émanant de son pays d’origine la semaine dernière indiquent qu’un employé de la société d’investissement jamaïcaine Stocks and Securities Limited (SSL) a été lié à “fraude massive… y compris les sommes manquantes des comptes de Bolt.”

Le manager de Bolt, Nugent Walker, a déclaré à The Gleaner que l’athlète à la retraite avait été informé d’irrégularités liées à l’un de ses comptes, et que la police et les régulateurs financiers enquêtaient sur l’affaire.

“[Bolt] fait partie de cette entité depuis plus de 10 ans… L’ensemble de son portefeuille est en cours de révision“, a déclaré Walker.

Et selon Linton P Gordon, un avocat représentant l’ex-sprinter, son compte détenait autrefois une somme de 12,8 millions de dollars, mais affiche maintenant un total de seulement 12 000 dollars.

“Si cela est correct, et nous espérons que ce n’est pas le cas, alors un acte grave de vol frauduleux ou une combinaison des deux a été commis contre notre client», ont déclaré les avocats de Bolts dans une lettre juridique adressée à Stocks and Securities Limited, dans laquelle ils ont également exigé que la somme soit restituée sur son compte.

Ils ont ajouté qu’ils avaient l’intention d’engager des poursuites civiles et pénales à moins que l’action ne soit entreprise dans un délai de dix jours.

Stocks and Securities Limited, quant à lui, affirme avoir découvert la fraude potentielle plus tôt en janvier et que plusieurs autres clients pourraient manquer de grosses sommes d’argent.

Un message apparaissant sur son site Web dirige les demandes de renseignements vers la Commission des services financiers de la Jamaïque, qui supervise une enquête sur l’entreprise.

“Nous comprenons que les clients sont impatients de recevoir plus d’informations et vous assurons que nous suivons de près la question tout au long de toutes les étapes requises et alerterons nos clients de la résolution dès que ces informations seront disponibles.“, a déclaré la société dans un bref communiqué.

Mardi de cette semaine, les autorités financières jamaïcaines ont pris le contrôle temporaire de la société d’investissement, une décision qui obligera Stocks and Securities Limited à demander l’approbation du gouvernement pour toute transaction financière qu’elle effectue.

Bolt est généralement considéré comme le sprinter le plus dominant de l’histoire et détient des records du monde aux relais 100 m, 200 m et 4×100 m.

Aujourd’hui âgé de 36 ans, il a pris sa retraite de l’athlétisme en 2017.