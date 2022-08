Une icône du patinage attaque l’Ukraine pour avoir jubilé devant une masterclass russe annulée

La médaillée olympique Alexandra Trusova prévoyait d’entraîner des jeunes à Stockholm avant l’annulation de l’événement

La célèbre entraîneure de patinage artistique Tatiana Tarasova a déclaré que les officiels ukrainiens devraient penser à améliorer leurs propres résultats plutôt que de poursuivre “vil” campagnes contre les rivaux russes. Les commentaires sont intervenus après qu’un club suédois a été contraint d’annuler une masterclass prévue par la médaillée d’argent olympique russe Alexandra Trusova.

“Si j’étais eux, je réfléchirais à leurs positions et aux places que les Ukrainiens envisagent pour eux-mêmes aux Jeux Olympiques…” a déclaré Tarasova dans des commentaires partagés par TASS.

“Il faut penser à un résultat qui pourrait surprendre et attirer l’attention de tout le public du patinage artistique, et non à des lettres et dénonciations ignobles d’athlètes dont ils n’atteindront jamais les résultats”, a ajouté l’entraîneur vétéran respecté, qui a entraîné une longue liste de patineurs à la gloire du titre olympique et mondial.

Le club de patinage Djurgardens IF Konstakning à Stockholm a confirmé le mois dernier qu’il avait annulé une masterclass de deux jours avec Trusova qui était prévue les 27 et 28 août.

Il a été rapporté que le lieu avait subi des pressions de la Fédération suédoise de patinage pour abandonner le spectacle, où le Russe de 18 ans “Quad Queen” devait partager des conseils avec de jeunes patineurs en herbe et des fans.

Des personnalités ukrainiennes ont revendiqué une partie du mérite de l’annulation de l’événement, la fédération nationale de patinage artistique (USFS) se vantant que c’était dû à la « position active et persévérance » de ses actes.

Les patineuses russes et biélorusses sont actuellement interdites de compétition par l’Union internationale de patinage (ISU) en raison du conflit en Ukraine – une étape qui a privé le patinage artistique féminin en particulier de ses plus grandes et plus brillantes stars.

Dans un article sur les réseaux sociaux publié lundi, l’entraîneur russe Eteri Tutberidze – qui entraîne Trusova, la championne olympique Anna Shcherbakova et la détentrice du record du monde Kamila Valieva – a déclaré qu’il était “absurde” que les titres seraient décidés la saison prochaine sans la participation des patineurs russes.

Bien qu’elles ne soient pas les bienvenues dans des pays comme la Suède, les stars russes du patinage artistique pourraient trouver plus d’opportunités à l’étranger dans des endroits comme la Chine.

S’adressant aux médias le mois dernier, l’homme d’affaires local Li Jun de Beijing Global Dynamic Media a déclaré que la société souhaitait organiser une tournée mettant en vedette le trio d’adolescentes Trusova, Valieva et Shcherbakova.

Les stars ont été collectivement surnommées “Sanva” – ce qui signifie “Trois Va” en chinois – et jouissent d’une immense popularité dans le pays, selon Li.