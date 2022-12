Une icône du football désolée après avoir attaqué un homme au stade de la Coupe du monde (VIDEO)

Samuel Eto’o a publié une déclaration sur les réseaux sociaux après l’incident choquant

Samuel Eto’o, star à la retraite de Barcelone et du Cameroun, a présenté des excuses sur les réseaux sociaux après la publication d’un clip le montrant face à un fan lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’incident s’est produit après la victoire du Brésil sur la Corée du Sud en huitièmes de finale au stade 974 de Doha lundi soir, à laquelle le chef de la FA camerounaise Eto’o était présent.

Dans des images visionnées plus de cinq millions de fois sur Twitter, où elles ont été partagées par le média espagnol La Opinion, Eto’o semble d’abord heureux de poser pour des photos avec des fans en dehors du terrain.

Finalement, cependant, il devient furieux avec un homme qui le poursuit avec une caméra et le confronte.

Bien qu’il soit retenu, Eto’o se libère et semble brutalement donner un coup de genou à l’homme directement au visage, ce qui le propulse en arrière.

👊 Agresión de Samuel Eto’o a un aficionado a la salida del partido entre Brasil y Corea 📹 @LaOpinionLA 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yZTmdD16o3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 6 décembre 2022

Eto’o a été critiqué pour cet acte en ligne et a publié des excuses sur Twitter mardi après-midi pour ce qu’il a décrit comme un « altercation violente » avec un homme qu’il supposait être “Probablement” fan d’Algérie.

“Après le match Brésil-Corée du Sud, j’ai eu une altercation violente avec une personne qui était probablement un supporter algérien”, Eto’o a écrit.

“Je voudrais m’excuser d’avoir perdu mon sang-froid et d’avoir réagi d’une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour ce malheureux incident.

La personnalité algérienne des médias sociaux Said Mamouni a depuis publié une vidéo sur YouTube affirmant qu’il était l’homme qui a été attaqué par Eto’o.

Mamouni dit qu’Eto’o est devenu violent après avoir demandé au vainqueur de la Ligue des champions s’il avait soudoyé l’arbitre gambien Bakary Gassama lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde entre le Cameroun et l’Algérie en mars, que le Cameroun a remporté 2-1 dans les derniers instants du match retour et s’est qualifié pour Qatar 2022 via des buts à l’extérieur.

“Je m’engage à continuer à résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens”, Eto’o a juré dans sa déclaration.

“En effet, depuis le match Cameroun-Algérie du 29 mars à Blida, je suis la cible d’insultes et d’allégations de tricherie sans aucune preuve.”

« Pendant cette Coupe du monde, les supporters camerounais ont été harcelés et harcelés par les Algériens sur le même sujet. Je tiens à mentionner que le scénario de la défaite de l’Algérie était cruel mais parfaitement conforme aux règles et à l’éthique de notre sport. il ajouta.

« Tous les recours introduits par la Fédération algérienne de football auprès des juridictions compétentes ont été rejetés. J’appelle donc les autorités et la fédération algériennes à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à ce climat malsain avant qu’un drame plus grave ne se produise.

“Aux supporters des Fennecs, je souhaite qu’ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d’une défaite douloureuse, désormais derrière nous.” Eto’o a conclu.

Eto’o pourrait faire face à des poursuites judiciaires après que Mamouni ait affirmé dans son discours vidéo qu’il avait déposé une plainte contre l’homme de 41 ans dans un poste de police qatari à la suite de l’attaque.

Eto’o a pris sa retraite du football professionnel en 2019 après une brillante carrière qui comprenait un passage en Russie à Anzhi Makhachkala.

Il est au Qatar en tant qu ‘«ambassadeur de l’héritage» de la Coupe du monde 2022.