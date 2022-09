Une icône du football blâme d’anciens professionnels pour la promotion de la Coupe du monde au Qatar

Eric Cantona a eu des mots durs pour les anciens footballeurs avant la Coupe du monde 2022

La légende de Manchester United, Eric Cantona, a fustigé des personnalités du sport faisant la promotion du Qatar avant la Coupe du Monde de la FIFA de cette année, y compris son ancien coéquipier David Beckham, qui a signé un accord estimé entre 10 et 15 millions de livres sterling (10,6 à 16 millions de dollars) par an. pour mettre en valeur la capitale du pays, Doha, en tant que destination touristique.

Le Qatar a été un choix controversé pour accueillir la Coupe du monde de cette année, avec des détracteurs soulignant son bilan souvent critiqué en matière de droits de l’homme ainsi qu’un manque d’inclusivité pour la communauté LGBT, et déclarant qu’un pays qui a de telles opinions n’aurait pas dû être considéré comme un hôte viable pour le plus grand événement sportif du monde.

Les organisateurs de la Coupe du monde du pays ont également été accusés de terribles conditions de travail pour les travailleurs à bas salaire qui ont construit l’infrastructure nécessaire du stade, certaines estimations indiquant que les décès de travailleurs migrants pourraient se chiffrer à plusieurs milliers.

Et si David Beckham ne s’exprime peut-être pas, il n’en va pas de même pour Cantona.

“je ne le ferais pas du tout“, a déclaré Cantona dans une interview avec la publication sportive The Athletic.

“Je fais complètement le contraire. En janvier 2022, j’ai commencé à dire ça. J’étais peut-être le premier. Mais je suis libre de le faire. Et bien sûr, un ex-joueur payé pour faire ce genre de choses… Il se peut qu’ils ne sachent pas ce qui s’est passé là-bas.

“Ou, s’ils le savent, je pense qu’ils ont mal agi. Je pense qu’ils ont fait une grosse erreur. Une grosse, grosse erreur.”

Le Français Cantona était connu tout au long de sa carrière de joueur pour être l’un des footballeurs‘les personnages les plus colorés.

Il a acquis une infamie permanente pour un incident lors d’un match de Premier League avec Crystal Palace en janvier 1995 au cours duquel il a agressé un supporter peu de temps après avoir reçu un carton rouge de l’arbitre.

Il a ensuite été frappé d’une interdiction de football de plusieurs mois.

Mais malgré toutes ses erreurs sur le terrain, aucune, suggère-t-il, n’a la parité avec d’anciens footballeurs comme Beckham qui profitent directement des accords de parrainage avec le pays.

“Il y a beaucoup d’exemples de moutons bon marché dans le football, comme partout,” il ajouta.

“J’ai entendu récemment des gens dire que les footballeurs doivent être engagés socialement, être actifs, comme des artistes. Mais les artistes – 90 % d’entre eux sont actifs dans des choses faciles, sans aucun risque. Là où c’est risqué, vous n’avez personne, donc ce sont tous des moutons bon marché.

“Ils sont juste dans l’entreprise comme tout le monde. Ils disent qu’ils sont contre ceci ou cela mais c’est toujours la chose la plus facile. Aujourd’hui, c’est le climat, qui est bon, mais vous pensez que vous êtes [somebody] vraiment engagé et qui prend des risques parce que vous dites : « Il faut faire attention au climat » ?”

Mais alors que Cantona a mis en évidence d’anciens pros de renom qui soutiraient de l’argent au Qatar, il était moins irrité envers la génération actuelle de joueurs qui pourraient participer au tournoi lorsqu’il débutera en novembre.

“Si vous avez un joueur qui dit : « Je vais boycotter la Coupe du monde », vous dites : « Bravo ». Mais vous ne pouvez pas condamner un joueur de 20 ans, qui a une carrière de 10 ans, qui vit dans un monde entouré de gens du football 24 heures sur 24,” il a dit.

“Mais parlons des fédérations, parlons des politiques, qui ont le pouvoir de dire : « Non, nous n’allons pas à la Coupe du monde ».

“On ne peut pas être déçu si les joueurs ne veulent pas boycotter la Coupe du monde, car au sommet, les politiciens, les présidents, les fédérations, les ministres. Le vrai pouvoir, partout dans le monde, ils ont le pouvoir de le boycotter. C’est trop facile de dire les joueurs.”

