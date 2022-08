Une icône de la NFL traînée hors de sa voiture lors de son arrestation (VIDEO)

Le porteur de ballon légendaire Marshawn Lynch a été arrêté à Las Vegas cette semaine

Des images dramatiques de la caméra corporelle de l’arrestation de l’ancienne star de la NFL Marshawn Lynch, 36 ans, montrent des policiers du métro de Las Vegas tirant le quintuple joueur du Pro Bowl de sa voiture après avoir été arrêté parce qu’il était soupçonné de conduire sous l’influence de l’alcool.

Lynch, surnommé «Beast Mode», a marqué 106 touchés en tant que porteur de ballon pour les Buffalo Bills, les Seattle Seahawks et les Oakland Raiders (maintenant les Las Vegas Raiders), et a longtemps été considéré comme l’un des personnages les plus colorés du gril, mais est tombé faute des forces de l’ordre lors d’un contrôle routier mardi – avec des images rendues publiques deux jours plus tard.

La vidéo montre Lynch en train de parler à la police à travers une porte ouverte de son véhicule, mais il refuse de se conformer à un ordre de sortir de la voiture, incitant les agents à l’expulser de force.

“La voiture n’est pas allumée, la voiture n’avance pas», peut-on entendre Lynch dire à un officier, expliquant apparemment que son moteur est éteint et qu’il n’a pas l’intention de fuir les lieux.

“En ce moment, si vous ne sortez pas du véhicule, vous allez être accusé d’entrave à une enquête», répond un policier. “C’est une infraction pénale et vous irez en prison.”

Lynch demande à la police des éclaircissements supplémentaires quelques instants avant qu’il ne soit traîné hors de la voiture – ce qu’il aurait dit plus tard aux autorités qu’il avait volé.

Il aurait senti une odeur d’alcool et s’est endormi plusieurs fois lors des interrogatoires de police, tandis que le rapport de police indiquait également qu’il n’avait pas coopéré pendant sa garde à vue et qu’une chaise de contention avait été nécessaire pour lui prélever du sang de force.

L’arrestation de Lynch a eu lieu à 7h30 heure locale à Las Vegas après que des agents l’aient observé “endormi au volant avec le véhicule dans un état impossible à conduire” et avec le pneu avant gauche de sa voiture manquant. Un autre est également apparu plat.

Il fait face à plusieurs chefs d’accusation : conduite avec facultés affaiblies, défaut de fournir une preuve d’assurance, conduite d’un véhicule non immatriculé et défaut de conduire dans une voie de circulation.

Il doit comparaître devant le tribunal le 7 décembre. Il a déjà été arrêté deux fois pour des problèmes similaires; un DUI en 2012 et une accusation de conduite imprudente à partir de 2014.