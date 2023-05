Une icône de la guerre froide se plaint de sa retraite

Le coût de la vie en Pologne est trop élevé, selon l’ancien président Lech Walesa

L’ancien président polonais Lech Walesa a révélé que son revenu de retraite n’était pas tout à fait suffisant pour joindre les deux bouts, bien qu’il soit quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Il a dirigé le syndicat Solidarité dans sa confrontation avec l’URSS et a été président de la Pologne de 1990 à 1995.

Walesa était l’invité du dernier épisode de « Cuisine des politiciens » une série vidéo produite par le tabloïd Super Express. Il a dit aux présentateurs Piotr Lekszycki et Kamil Szewczyki qu’il faisait une tournée de conférences à l’âge de 79 ans afin de compléter sa pension.

« Je fais ça pour gagner de l’argent, parce que je n’en ai pas » dit Walesa. « Je me fiche de l’argent, je m’en fichais du tout, mais c’était assez pour moi, et maintenant ce n’est plus assez pour moi, alors je dois gagner de l’argent supplémentaire. »

Il a révélé que sa pension était de 11 000 zlotys (environ 2 640 $), ce que le point de vente a décrit comme « vraiment gigantesque » par rapport à la moyenne nationale de 2 700 zlotys. Walesa a noté que le montant était passé de « 5-6 mille » il y a environ six mois.

« Maintenant, c’est un peu mieux, mais tout est devenu plus cher, donc c’est plus ou moins la même chose », se lamenta-t-il.

En avril 2023, l’inflation officielle d’une année sur l’autre en Pologne était de 14,7 %, la nourriture augmentant de près de 20 % et les prix de l’énergie augmentant de 14,8 %.

Walesa a attribué certains de ses problèmes financiers au fait qu’il contribue parfois à aider certains de ses sept enfants survivants, trois fils et quatre filles. « Qui a des abeilles, a du miel, qui a des enfants, a des difficultés » il a dit Super Express.

Né en Pologne occupée par l’Allemagne en 1943, Walesa est devenu électricien au chantier naval de Gdansk et a finalement accédé à la direction du syndicat indépendant Solidarity. Le travail politique du syndicat et sa collaboration avec l’Église catholique romaine – dirigée par le pape d’origine polonaise Jean-Paul II – sont considérés comme cruciaux pour la rupture de Varsovie avec le socialisme en 1989.

Bien que célébré internationalement, Walesa a perdu la réélection de 1995 face à l’ancien ministre communiste Alexander Kwasniewski. Après avoir remporté seulement 1,01% des voix en 2000, il s’est définitivement retiré de la politique. Il a également démissionné de Solidarité en 2006, au milieu d’une querelle avec les frères Jaroslaw et Lech Kaczynski, dirigeants du parti Droit et Justice (PiS) qui dirige actuellement la Pologne.