Une icône australienne du surf décède après avoir été frappée à l’extérieur d’un pub

Chris Davidson a été victime d’une attaque à un coup de poing dans une petite ville côtière de la Nouvelle-Galles du Sud, selon des informations

Les hommages ont afflué pour le surfeur australien Chris Davidson, décédé samedi soir après avoir été frappé à l’extérieur d’un pub dans une petite ville côtière à 280 miles au nord de Sydney.

L’homme de 45 ans aurait été frappé au visage par un homme de 42 ans, qui a été arrêté et inculpé d’agression ayant causé la mort.

Davidson s’est cogné la tête sur le trottoir à l’extérieur du pub Sportsmans Way à South West Rocks après avoir reçu le coup et a été soigné sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux de la Nouvelle-Galles du Sud, selon la police.

Davidson est décédé peu de temps après à l’hôpital Kempsey, ce qui a suscité des hommages pour le natif de Sydney qui a participé à la tournée mondiale de surf en 2010 et 2011.

La légende du surf Kelly Slater s’appelle Davidson “l’un des surfeurs les plus naturellement talentueux que j’aie jamais connus.”

La Ligue mondiale de surf et la communauté du surf dans son ensemble sont attristées d’apprendre que l’ancien surfeur du CT Chris Davidson, de Narrabeen, en Australie, est décédé tragiquement samedi. Nos pensées vont à sa famille et ses amis. pic.twitter.com/pBHPSD77nF – Ligue mondiale de surf (@wsl) 25 septembre 2022

“J’ai eu beaucoup de bonnes batailles avec ce gars,” a ajouté Slater, 11 fois champion du monde, qui a été battu par un Davidson de 19 ans lorsqu’il a participé au tournoi Rip Curl Pro sur une wildcard à Bells Beach en Australie en 1996.

Le directeur exécutif de Surfing New South Wales, Mark Windon, a déclaré que Davidson était “l’un des surfeurs les plus stylés” jamais produit par leur patrie.

“C’était un talent prodigieux absolu et aussi flamboyant qu’il l’était dans l’eau”, Windon a ajouté au diffuseur australien ABC.

“[He] était un personnage plus grand que nature, et que sa vie se termine de cette façon est vraiment triste.

Surfing Australia a déclaré que la communauté locale du sport pleurait la perte d’un “surfeur incroyablement talentueux et un vrai individu” affectueusement connu sous le nom de « Davo » dans une publication Facebook.

S’adressant à l’émission Nine’s Today, un ami proche Chris Hedge a déclaré que la mort de Davidson était tragique et l’a décrit comme un personnage unique qui avait bon cœur et la vie de la fête.

Lire la suite “Le requin est sorti de l’eau, il vient de l’écraser”: un surfeur australien a sonné l’alarme avant d’être tué par un grand blanc de 15 pieds

«Il avait tellement plus de vie à donner, à apprécier et à chérir. Son rire va me manquer, ses blagues vont me manquer, sa passion va me manquer.

“C’est juste tragique. Je veux dire, personne ne gagne, c’est juste la pire chose qui soit”, dit Haie.

“Non seulement la vie de Chris nous a été enlevée, mais la vie de l’autre personne est également brisée et ruinée.

« Rien de positif ne peut en sortir. C’est la pire chose au monde et ça doit s’arrêter – ce n’est pas assez bon, ça doit juste finir.

Le suspect accusé d’agression ayant causé la mort s’est vu refuser la libération sous caution lundi et sera déféré devant un tribunal en novembre, selon les médias locaux.