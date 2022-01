Une icône australienne des temps modernes, Ashleigh Barty, un retour à la génération dorée

Quand Evonne Goolagong Cawley a vu Ash Barty pour la première fois à Melbourne, elle était hypnotisée. Barty n’était qu’une adolescente, mais elle avait déjà le style du type de joueuse que la quadruple vainqueur de l’Open d’Australie attendait, depuis ce qui semblait être une vie, pour émerger des rangs féminins.

Goolagong Cawley, sept fois championne du Grand Chelem, regardera son amie jouer lors de la finale de l’Open d’Australie contre Danielle Collins samedi depuis son salon du Queensland.

Comme pour la course de Barty à la finale de Wimbledon l’année dernière, Goolagong Cawley a décidé de ne pas parler avant la première finale de l’Open d’Australie du numéro un mondial.

Cela a fonctionné à merveille en juillet dernier.

Après que Barty ait percé pour un premier titre majeur à Roland Garros en 2019, elle a comparé son style à Roger Federer.

« Je me souviens de l’avoir vue pour la première fois lors de l’Open d’Australie … et j’ai vu un point et elle avait tous les coups impliqués dans ce point et toutes les compétences sont sorties et, même si elle a perdu ce match, je savais juste qu’elle l’avait , » elle a dit.

L’athlétisme de Barty est remarquable. Son équipe est petite mais, conformément aux tendances actuelles, dispose d’un coach mental pour aiguiser son esprit et son bien-être.

Mais dans son style et son comportement, de ses revers tranchés à l’humilité avec laquelle elle traite le succès, elle est aussi un retour à la génération dorée australienne.

Les liens avec ces champions sont aussi forts que son service, qui n’a été rompu qu’une seule fois dans cet Open d’Australie.

En plus d’avoir Goolagong Cawley comme mentor, Barty est ami avec Pat Rafter, le populaire Australien autrefois entraîné par Tony Roche, qui à son tour faisait partie de la génération de talents exploitée par le légendaire entraîneur Harry Hopman.

Rod Laver a été au bord du terrain pour ses matchs cette semaine et se réjouit de sa progression depuis son retour sur le circuit après une pause.

Laver fait partie des Australiens qui attendent depuis 44 ans un nouveau champion, depuis le succès de Chris O’Neil à Kooyong en 1978.

O’Neil, qui assistera à la finale, a déclaré au journal de Melbourne The Age qu’elle avait « apprécié d’être une bonne question triviale » mais qu’elle serait ravie si Barty brisait la sécheresse.

« Elle est unique, je pense », a-t-elle déclaré.

La peinture s’écaillait des murs de Kooyong quand O’Neil a profité de son grand moment. Melbourne Park, en revanche, fait l’envie du monde du tennis avec ses six courts de stade étincelants.

Mais conformément à ses liens avec les plus grands, et aussi comme un indicateur de son attitude décontractée, Barty a déclaré qu’elle aurait adoré jouer un Open d’Australie à Kooyong.

« J’ai dit à quelques reprises que j’aurais aimé être né à une autre époque et j’ai eu l’occasion de jouer sur des terrains en gazon toute l’année. Cela aurait été incroyable », a-t-elle déclaré.

« Mais le développement qui a accompagné le déménagement à Melbourne Park a été incroyable pour encourager les fans à venir en profiter avec nous. »

La jeune femme de 25 ans espère offrir aux fans une expérience inoubliable samedi tout en inscrivant son nom dans le livre des records.

« (Je vais) sortir et l’embrasser, sourire, essayer de faire du mieux que je peux et quoi qu’il arrive, arrive », a-t-elle déclaré.

