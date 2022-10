Une IA nocive et une variante plus mortelle du monkeypox

+ Que “sait” GPT-3 sur moi ? De grands modèles linguistiques sont formés sur des trésors de données personnelles récupérées sur Internet. Mais que sait-il réellement de nous ? Lire l’histoire complète.

+ La nouvelle IA de Google peut entendre un extrait d’une chanson, puis continuer à jouer. La technique, appelée AudioLM, génère des sons naturalistes sans avoir besoin d’annotation humaine. Lire l’histoire complète.

Les incontournables

1 Une variante plus dangereuse du monkeypox pourrait devenir mondiale

Les scientifiques craignent que la variante plus mortelle du Clade I ne se propage au-delà de la République démocratique du Congo. (Nouveau scientifique $)

+ Plus de 26 000 personnes aux États-Unis ont contracté la variole du singe cette année. (WP $)

2 Des femmes font passer en contrebande des pilules abortives aux États-Unis depuis le Mexique

Ils risquent des peines de prison et des amendes importantes pour aider à interrompre les grossesses dans les États post-Roe. (New yorkais $)

+ Où trouver des pilules abortives et comment les utiliser. (examen de la technologie MIT)

3 Pourquoi le discours sur la santé mentale sur les réseaux sociaux est si insupportable

Alors que le diagnostic sur Internet est utile pour certains, d’autres se sont trop penchés sur l’auto-pathologisation. (Voix)

4 célébrités iraniennes galvanisent les manifestants en ligne

Les avertissements des responsables de la sécurité du pays sont tombés dans l’oreille d’un sourd. (FT $)

5 Le minage de Bitcoin a atteint des niveaux record

Vous pouvez remercier The Merge. (Bloomberg $)

+ Le minage de crypto est particulièrement chaud en Afrique en ce moment. (CoinDesk)

+ Un couple remboursé par erreur de 10,5 millions de dollars par crypto.com est devant le tribunal. (Le gardien)

6 Le spam WhatsApp est hors de contrôle en Inde

Les utilisateurs bloquent constamment un flux de spam. (Reste du monde)

+ Les personnes utilisant l’humour pour troller leurs spams. (examen de la technologie MIT)

7 Les trous noirs pourraient aider à expliquer comment l’univers a commencé

Si une nouvelle théorie de la gravité quantique rapporte des dividendes, bien sûr. (NYT $)

+ Voici la première image du trou noir au centre de notre galaxie. (examen de la technologie MIT)

8 Nous devons prêter attention aux mythes des inondations

Les géo-légendes nous enseignent comment nos ancêtres ont géré le climat. (L’Atlantique $)

+ Les survivants des inondations au Pakistan tentent de reconstruire. (New yorkais $)

+ Des spores mortelles pourraient se propager à de nouvelles zones via la fumée des feux de forêt. (Filaire $)

9 L’histoire étonnamment controversée du microprocesseur

L’inventeur Ted Hoff n’a pas breveté l’invention, une décision qu’il a fini par regretter. (Spectre IEEE)

10 Les méduses peuvent être savoureuses

Il y en a beaucoup aussi. Mais bonne chance pour convaincre les gens de les manger. (Magazine Hakaï)

+ Une batterie à base d’algues pourrait ouvrir la voie à un stockage d’énergie plus écologique. (Nouveau scientifique $)

Citation du jour

“Il y a une personne dont le nom est un parfum qui combat une entreprise dont le nom rappelle celui des oiseaux – Dickens adorerait ça.”

—Stephen Gillers, professeur de droit à l’Université de New York, raconte le journal Wall Street pourquoi les fans littéraires sont si investis dans la bagarre juridique d’Elon Musk et de Twitter.

La grande histoire