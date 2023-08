Une IA m’a aidé à trouver des chaussures de course pour le marathon de New York. Voici comment cela a fonctionné

Comme beaucoup d’autres coureurs, je suis obsédé par les chaussures. Par rapport à d’autres sports, la course à pied ne nécessite pas beaucoup d’équipement, mais vous ne pouvez pas couper les coins ronds en ce qui concerne vos pieds.

Pour moi, un bon ajustement et le confort sont les plus importants, mais je ne veux pas non plus de chaussures qui me ralentiront. Les baskets super rembourrées peuvent être idéales si vous faites une boucle dans le quartier avec vos amis ou si votre travail vous oblige à passer toute la journée debout, mais pas lorsque vous essayez de couper quelques minutes d’une course. temps.

Cette recherche de la combinaison parfaite m’a semblé être une quête sans fin depuis que j’ai commencé à courir il y a quelques années. Maintenant, m’entraînant pour mon tout premier marathon, le TCS Marathon de New York le 5 novembre, les enjeux sont plus élevés que jamais. Alors, quand on m’a offert la chance d’essayer le nouveau logiciel d’ajustement de chaussures amélioré de Fleet Feet, alimenté par l’intelligence artificielle, j’ai foncé.

Mais cela ne veut pas dire que je n’étais pas sceptique quant à ses capacités. Jusqu’à récemment, de nombreuses IA destinées aux consommateurs étaient plus à la mode qu’à la réalité. Pendant ce temps, je fais du shopping chez Fleet Feet, une chaîne nationale de magasins de course spécialisés, depuis peu de temps après avoir rejoint mon groupe de course de quartier en mars 2022.

Depuis plus d’un an, les passionnés de chaussures de l’entreprise, que Fleet Feet appelle les pourvoyeurs, ont largement gardé mes pieds heureux. Ils ont répondu à toutes mes questions pointilleuses et leurs recommandations ont changé à mesure que mes besoins et mes objectifs de course évoluaient au fil du temps.

Comment l’IA joue-t-elle là-dedans ?

Dans ce cas, l’IA fournit un moyen de permettre aux employés du magasin de comparer rapidement les dimensions spécifiques de mes pieds avec celles de millions d’autres, ainsi que les conceptions des chaussures dans leur inventaire, pour choisir celles qui me conviennent le mieux.

L’IA n’est pas conçue pour remplacer les employés experts, elle leur donne simplement un meilleur point de départ pour trouver des chaussures avec le bon ajustement, explique Michael McShane, responsable de l’expérience de vente au détail pour le magasin de New York que j’ai visité.

« Cela transforme les données en quelque chose de beaucoup plus compréhensible pour le consommateur », déclare McShane. « Je suis toujours là pour vous donner une expertise, vous apprendre ce que disent les données et vous expliquer pourquoi il vaut mieux venir ici que d’aller dans une sorte de magasin générique. »

Quiconque a déjà mis les pieds, pour ainsi dire, dans un magasin de running sait qu’il existe de nombreuses chaussures et que les pieds de chacun sont différents. Ce qui peut sembler être une excellente chaussure pour une personne peut être une torture absolue pour une autre.

Un aperçu de certaines des données recueillies par un scan Fleet Feet Fit ID. Pieds de flotte

Apprendre à connaître ses pieds avec un scan 3D

Déployé à l’origine en 2018, le logiciel Fit Engine de Fleet Feet analyse les formes des deux pieds d’un coureur (collectées via un processus de numérisation 3D appelé Fit ID) en prenant des mesures précises dans quatre zones différentes. Il examine non seulement la longueur des pieds d’une personne, mais également la hauteur de ses arches, la largeur de ses pieds au niveau des orteils et l’espace dont il a besoin au talon.

Les plaques dans le scanner mesurent également la façon dont une personne se tient debout et porte son poids. Surtout, le scanner regarde les deux pieds. Les coureurs en particulier soumettent leurs pieds à beaucoup d’utilisation et d’abus, ce qui rend probable que leurs pieds auront une forme différente,

Les miens ne faisaient pas exception, l’un de mes pieds mesurait plus d’une demi-taille plus grand que l’autre. Je ne peux pas dire que j’ai été surpris. En plus d’augmenter mon entraînement jusqu’à une moyenne de 20 milles par semaine au cours de l’année écoulée, mes pieds ont également souffert pendant 17 ans dans les rues moyennes de New York, deux grossesses et une blessure au pied qui m’ont laissé avec un grand droit bancal. doigt de pied.

Ce qui était un peu surprenant, c’est que les deux pieds étaient plus grands que ma taille habituelle 9 ou 9,5. J’ai toujours eu de grands pieds, surtout pour une femme qui mesure un peu plus de 5 pieds, mais j’avoue que c’était quand même un peu traumatisant d’essayer des chaussures d’une pointure plus grande que ça pour la première fois.

Les capacités d’intelligence artificielle du logiciel permettent au système de comparer ensuite rapidement les données du scan d’un client à toutes les chaussures de l’inventaire du magasin, ainsi qu’aux millions d’autres scans de pieds dans le système. Chaque chaussure est classée en fonction de la correspondance entre ses mesures et celles du client. Les graphiques à code couleur montrent comment chaque chaussure se mesure dans des domaines spécifiques.

Le système recommande des chaussures spécifiques en fonction des dimensions exactes de vos pieds. Pieds de flotte

Alors que les employés du magasin ont utilisé des versions du logiciel, y compris l’IA au fil des ans, Fleet Feet affirme que les dernières améliorations le rendent pour la première fois face aux consommateurs, au lieu de quelque chose qui se déroule complètement dans les coulisses. Le but ultime est de l’ajouter au site Web de l’entreprise pour faciliter la recherche de chaussures adaptées en ligne, ce qui est notoirement délicat, même pour les plus grands amateurs de chaussures de course.

En plus de dire à McShane et à moi à quel point une chaussure pouvait potentiellement s’adapter, le logiciel m’a donné une taille de départ spécifique à essayer, car la taille peut varier en fonction de la marque et du modèle de chaussures.

Et j’ai bien sûr essayé des chaussures. L’IA a donné à McShane de nombreuses suggestions pour commencer, mais c’était à lui de les affiner pour moi, en tenant compte de mes besoins et de mes préférences en matière d’entraînement. En fin de compte, je voulais quelque chose d’assez amorti et confortable pour me permettre de traverser un marathon, mais toujours assez léger et agile pour que je ne me sente pas maladroit ou alourdi.

Je voulais aussi quelque chose de nouveau. Après un an à porter presque religieusement des Hoka Cliftons pour les courses quotidiennes, ils se sentaient maintenant trop volumineux et lents. J’ai aussi aimé les baskets Brooks Ghost, mais plus pour se promener dans New York que pour courir.

Et j’étais plus qu’heureux de dire au revoir à une paire de chaussures Nike Zoom Fly 5 que j’avais achetées pour le semi-marathon de New York. Leurs plaques en fibre de carbone et leur construction légère les rendaient super rapides, mais leur manque d’amorti au talon m’a donné des cloques monstres qui explosaient et saignaient. Bien sûr, j’aurais pu les reprendre, mais j’aimais tellement leur vitesse que je me contentais de taper du pied à chaque fois que je les portais pour me protéger des frottements.

Le Mizuno Wave Rider 26. Bree Fowler / Crumpe

Avec quoi je suis parti

J’ai passé plus d’une heure à Fleet Feet à essayer toutes sortes de chaussures. Étant donné que l’IA avait identifié la taille appropriée pour chaque modèle, les tailles que j’ai essayées variaient, mais elles correspondaient toutes à peu près. Cela en soi était un gain de temps. Le principal défi consistait à déterminer ce qui me semblait le plus confortable lorsque je faisais du jogging dans le magasin.

Une paire de Brooks Glycerin était pépère, mais aussi un peu maladroite. J’adorais une paire de Diadoras d’Italie, mais elles étaient petites et le magasin n’avait pas ma taille, qui aurait probablement été un monstre 10,5, en stock. À l’inverse, un modèle New Balance que j’ai essayé semblait trop spacieux pour me donner un soutien suffisant.

Pour moi, il s’agissait de trouver le bon niveau d’amorti et de poids. Selon les conseils de McShane, j’ai fait de mon mieux pour ignorer les couleurs. En ce qui concerne les chaussures de course, je suis un grand fan des couleurs vives et amusantes, mais l’apparence n’aide pas au confort ou ne réduit pas votre rythme de quelques secondes.

Après de très nombreuses boîtes, il s’agissait des Asics Gel-Cumulus et Mizuno Wave Rider (tous deux à 140 $). Les deux étaient légers et élastiques et j’ai fait plus d’un jogging dans le magasin dans les deux. Je les ai également essayées avec une nouvelle paire de semelles (55 $), qui m’ont également été adaptées avec l’aide de l’IA.

Je n’ai jamais utilisé de semelles intérieures auparavant, mais on m’a dit qu’elles me soutiendraient davantage pour le type d’entraînement à deux chiffres que j’avais devant moi, améliorant mon endurance et réduisant les risques de blessure. Les chaussettes sont également essentielles pour prévenir les ampoules redoutées, alors j’ai attrapé une paire de mes incontournables Feetures Elite Ultra Lights (18 $).

Après de longs débats, j’ai fini par sortir du magasin avec les Mizunos. Bien que j’ai eu Asics dans le passé, je n’ai jamais essayé Mizunos auparavant. Ils semblaient un peu plus rapides et plus adaptés à mes pieds que les Asics. Il s’est également avéré qu’ils étaient en solde et j’ai fini par les obtenir pour 105 $.

C’est parce qu’il y a une nouvelle version en cours de déploiement que le magasin n’avait pas encore en stock, donc ils n’étaient pas dans le système pour que l’IA les trouve. Même si c’était bien d’économiser 35 $, si j’avais su que j’aurais peut-être opté pour les Asics simplement parce qu’ils sont plus actuels.

Après quatre courses totalisant environ 25 miles, j’aime toujours les chaussures, même si les semelles intérieures ont pris un peu de temps pour s’y habituer, mais je pense aussi à acheter une paire d’Asics juste pour comparer.

Pour la plupart des gens, cette utilisation de l’IA passera probablement inaperçue, du moins jusqu’à ce qu’elle soit ajoutée au site Web. Bien qu’officiellement désormais orienté vers le consommateur, il semble toujours plus un outil pour les employés du magasin. Bien sûr, l’IA qui analyse les données peut être formidable, mais ce sont les efforts et les conseils d’experts des pourvoyeurs eux-mêmes qui feront en sorte que je revienne dans leurs magasins.

Après tout, le TCS NYC Marathon n’est pas avant le 5 novembre et j’ai une longue route de plusieurs kilomètres et de très nombreuses paires de chaussures devant moi avant d’atteindre la ligne de départ.