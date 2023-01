Une IA effrayante prédit à quoi ressemblerait une guerre nucléaire avec des attaques contre Londres, Moscou et Washington

L’intelligence ARTIFICIELLE a offert une horrible vision de ce à quoi le monde est confronté dans l’armageddon nucléaire et la troisième guerre mondiale.

Répondant à des invites telles que “bombe nucléaire”, “guerre” et “apocalypse”, l’outil d’IA a produit une série d’images vraiment sombres qui pourraient offrir un aperçu de l’avenir.

L’IA a produit une image d’une éventuelle attaque nucléaire sur Londres Crédit : CAFÉ DE NUIT

Les rues sont désertes dans le sombre avenir de la Troisième Guerre mondiale Crédit : CAFÉ DE NUIT

L’IA a produit cette image effrayante lorsqu’on lui a demandé le “dernier homme sur Terre” Crédit : CAFÉ DE NUIT

Les images montrent des paysages urbains dévastés brûlant avec ce qui pourrait être un feu nucléaire et des soldats à l’air sinistre parmi les ruines.

Des nuages ​​​​de champignons s’élèvent au-dessus de paysages désolés, dont un qui se profile à côté du bâtiment du Capitole américain à Washington DC.

D’étranges machines grondent dans ce que l’IA envisageait comme les armes du futur

Et des personnages solitaires marchent parmi des paysages d’enfer étranges et méconnaissables quand on a demandé à l’IA qui, selon elle, pourrait être le “dernier homme sur terre”.

On voit d’énormes boules de feu descendre vers des villes en feu dans ce qui pourrait être une attaque nucléaire.

Des soldats marchent parmi des paysages en ruine alors que des avions, semblant être des drones quadricoptères géants, volent au-dessus de leur tête.

Et lorsqu’on lui a demandé ce qui pourrait arriver à Londres, il a produit ce qui semble être une image de Big Ben et des Chambres du Parlement.

Et une autre image montre ce qui pourrait être Oxford ou Regent Street complètement déserte alors qu’elle est en ruine totale.

D’autres images montrent une horde de personnes désespérées se tenant parmi les ruines d’une ville non identifiée.

Des tas de gravats les entourent alors qu’ils se cachent sous les ruines de ce qui aurait pu être autrefois un gratte-ciel.

Et une image effrayante montre le Washington Monument – deux d’entre eux – avec un nuage de champignons qui s’élève autour d’eux.

Des véhicules massifs sont également vus transportant d’énormes missiles dans les images générées par l’IA.

D’énormes machines ressemblant à des chars sont également visibles sur les photos.

Serait-ce vraiment à quoi ressemblera le monde pendant une apocalypse nucléaire et la troisième guerre mondiale ?

Bien sûr, le système d’IA ne répond qu’aux invites limitées qui lui sont données plutôt qu’aux événements mondiaux, mais en ce moment, le discours sur Armageddon a été comparé à l’apogée de la guerre froide.

L’ART DU FUTUR

Le système d’IA NightCafe Creator a été utilisé pour produire les images – et c’est l’un des nombreux nouveaux outils montrant les limites de la technologie informatique.

Cela fonctionne en offrant simplement quelques mots comme invite avant que le système ne produise ensuite une œuvre d’art.

Le système a été inventé par Angus Russell et tire son nom du célèbre tableau de Vincent Van Gogh The Night Cafe.

Il utilise l’apprentissage automatique et un réseau de neurones pour assembler des images en fonction des invites qui lui sont proposées par les humains.

L’art généré par l’IA a suscité la controverse car certains systèmes permettent aux utilisateurs de vendre leurs pièces.

NightCafe n’offre pas cette fonction.

La première œuvre d’art de l’IA vendue aux États-Unis s’intitulait Portrait d’Edmond Belamy – dépassant largement le prix demandé à 432 000 $ en 2018.

Les visions de guerre nucléaire de l’IA surviennent alors que le monde est sur le fil du rasoir face à la guerre brutale de Vladimir Poutine en Ukraine.

Avec des dizaines de milliers de soldats morts et son armée s’effondrant, le destin ultime de Vlad semble désormais lié au conflit – qui est le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mais avant d’abandonner, Poutine pourrait appuyer sur le bouton nucléaire.

La Russie a fait miroiter la menace des armes nucléaires au-dessus de l’Ukraine alors que ses forces continuent d’être repoussées.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

Il est largement admis que les menaces nucléaires actuelles se réfèrent spécifiquement à des armes tactiques plus petites conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt qu’à des bombes massives tuant des villes.

Le Kremlin est heureux d’utiliser les armes s’il considère qu’il existe une “menace existentielle” pour la Russie.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

Ils ont convaincu les troupes russes qu’ils seraient accueillis avec des acclamations et agitant des drapeaux en tant que « libérateurs », au lieu de cela, ils ont été confrontés à des kalachnikovs et des cocktails molotov en tant qu’envahisseurs.

La guerre de Poutine est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – attisant les craintes que la guerre ne s’intensifie à nouveau.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

Et il semble que Poutine intensifie également sa guerre hybride contre l’Europe, la Russie étant le principal suspect des attaques contre les pipelines Nord Stream dans la mer Baltique.

Alors que l’hiver se profile sur l’Ukraine et que les défaites russes s’accumulent, le monde attend avec impatience de voir ce que Vlad fera ensuite et quelle réponse – le cas échéant – il y aura de l’Occident.