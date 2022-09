La recherche, décrite dans Nature Génie biomédical, ont constaté que le modèle était plus efficace pour identifier des problèmes tels que la pneumonie, les poumons effondrés et les lésions que d’autres modèles d’IA auto-supervisés. En fait, sa précision était similaire à celle des radiologues humains.

Alors que d’autres ont essayé d’utiliser des données médicales non structurées de cette manière, c’est la première fois que le modèle d’IA d’une équipe apprend à partir d’un texte non structuré et correspond aux performances des radiologues, et il a démontré la capacité de prédire plusieurs maladies à partir d’une radiographie donnée avec un haut degré de précision, dit Ekin Tiu, étudiant de premier cycle à Stanford et chercheur invité qui a co-écrit le rapport.

« Nous sommes les premiers à le faire et à le démontrer efficacement dans ce domaine », dit-il.

Le code du modèle a été mis à la disposition d’autres chercheurs dans l’espoir qu’il puisse être appliqué aux tomodensitogrammes, aux IRM et aux échocardiogrammes pour aider à détecter un plus large éventail de maladies dans d’autres parties du corps, explique Pranav Rajpurkar, professeur adjoint de sciences biomédicales. informatique à l’Institut Blavatnik de la Harvard Medical School, qui a dirigé le projet.

« Notre espoir est que les gens soient capables d’appliquer cela hors de la boîte à d’autres ensembles de données de radiographie pulmonaire et à des maladies qui les intéressent », dit-il.

Rajpurkar est également optimiste sur le fait que les modèles d’IA diagnostiques nécessitant une supervision minimale pourraient contribuer à accroître l’accès aux soins de santé dans les pays et les communautés où les spécialistes sont rares.

“Il est tout à fait logique d’utiliser le signal d’entraînement plus riche des rapports”, déclare Christian Leibig, directeur de l’apprentissage automatique chez la startup allemande Vara, qui utilise l’IA pour détecter le cancer du sein. “C’est tout un exploit d’arriver à ce niveau de performance.”