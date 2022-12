Une hôtesse de l’air utilise la langue des signes pour communiquer avec bébé, les internautes louent le geste “précieux”

Les enfants créent souvent des moments qui valent la peine d’être partagés, que ce soit quelque chose de drôle, mignon ou doux. Leurs actions apportent un large sourire sur nos visages, quoi qu’il arrive ! Mais cette fois, c’est un agent de bord qui a pris la responsabilité de faire sourire un bébé dans sa “propre” langue. L’homme a essayé de parler au tout-petit en ASL alors que les parents du bébé capturaient le moment «précieux». Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux, les internautes n’étant que des éloges pour ce doux geste.

Dans la vidéo postée par les parents du bébé sourd, Callie et Leo, on pouvait voir l’hôtesse de l’air faire des signes au petit. Dans ce qu’on appelle l’ASL ou American Sign Language, l’homme a fait signe de parler au bébé qui a d’abord semblé stupéfait. Cependant, dans la dernière partie, le bébé a compris le langage de l’homme et a essayé de répondre.

Selon la famille basée à Los Angeles, un agent de bord les a vus parler à leur enfant, Luca, en ASL et a appelé un autre agent de bord nommé Milo qui a appris la langue pendant son temps libre. Callie et Leo ont adoré le geste «inclusif» du vol alors qu’ils continuaient à exprimer leur gratitude et leur appréciation.

“Hé, Hawaii Airlines… nous adorons voir l’inclusion ! Merci d’avoir rendu le premier vol de bébé mémorable », lit-on dans la légende. Cela incluait en outre les parents du bébé partageant l’anecdote en écrivant: «Alors que nous revenions de notre voyage à Hawaï, notre agent de bord nous a vu signer avec Luca… Il a ensuite évoqué Milo (un autre agent de bord) qui nous a dit que pendant sa longue temps de vol passés dans les airs, il a consacré ce temps libre à l’apprentissage de l’ASL !!! La façon dont Luca s’illumine lorsqu’il voit des gens utiliser des panneaux est la meilleure chose au monde !! Et c’est pourquoi l’inclusion est importante.

Les internautes ont adoré le beau geste de l’hôtesse de l’air et ont même exigé qu’il obtienne une augmentation. “C’est tellement précieux”, a répondu un utilisateur tandis qu’un autre Instagrammeur a écrit, “L’INCLUSION EST SI IMPORTANTE”. chose jamais”. D’autres ont fait l’éloge de la compagnie aérienne et ont commenté “Compagnie aérienne et employé incroyables”.

Selon Newsweek, Luca a été diagnostiqué sourd à l’âge de six semaines et utilise des aides auditives pour écouter. Ses parents ont appris l’ASL pour communiquer avec leur bébé et s’assurer qu’il ne manque pas de communication en grandissant.

