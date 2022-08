Une hôtesse de l’air ivre crée du chahut au restaurant du Rajasthan avec ses amis, arrêtée

Une hôtesse de l’air et ses trois amis, qui étaient en état d’ébriété, auraient créé un chahut dans un restaurant de Jaipur, à la suite de quoi elle et cinq autres personnes ont été arrêtées, a annoncé vendredi la police. Selon la police, Prachi Singh et ses amis se sont disputés avec une famille au restaurant mercredi. Après être sortie du restaurant, elle aurait brisé le pare-brise de la voiture de la famille avec une bouteille de bière.

Voici la vidéo :

Une hôtesse de l’air ivre avec ses amis a créé un chahut à l’extérieur du restaurant ‘Taxi Chick-Inn’ dans la zone du poste de police de Sindhi Camp de ​​#Jaipur. pic.twitter.com/gjebdpMen8 — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) 12 août 2022

« Une affaire a été enregistrée contre Singh, son mari Kartik Chaudhary, un certain Vikas Khandelwal et Neha suite à une plainte de la famille. Les quatre ont été arrêtés et déférés devant un tribunal. Ils sont en liberté sous caution », a déclaré Gunjan Soni, SHO, Sindhi Camp.

La police a également arrêté un Vishal Dubey et Arya du groupe opposé pour violation de la paix et ils sont en liberté sous caution.

