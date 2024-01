Une hôtesse de l’air accusée d’avoir enregistré une jeune fille dans les toilettes de l’avion est arrêtée

Un ancien agent de bord d’American Airlines a été inculpé jeudi et accusé d’avoir utilisé un téléphone pour enregistrer secrètement une jeune fille dans les toilettes d’un avion, ont annoncé les procureurs fédéraux.

La jeune fille a découvert l’iPhone apposé sur un siège de toilettes, avec un grand autocollant indiquant que le siège était cassé pour le dissimuler partiellement, lors du vol du 2 septembre 2023 entre Charlotte, Caroline du Nord, et Boston, ont indiqué des responsables.

Estes Carter Thompson III, 36 ans, a été arrêtée jeudi par le FBI et est inculpée d’un chef de tentative d’exploitation sexuelle d’enfants et d’un chef de possession de pornographie juvénile représentant un mineur prépubère, a indiqué le bureau du procureur américain de Boston dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré que les enquêteurs avaient également découvert des vidéos de quatre autres filles mineures utilisant également les installations des avions où travaillait Thompson.

Un iPhone collé sous le siège des toilettes sur un vol American Airlines reliant Charlotte, Caroline du Nord, à Boston, en septembre. Lewis & Llewellyn LLP via AP

Thompson a été immédiatement suspendu du service après l’incident et n’a plus travaillé depuis, a déclaré American Airlines.

« Nous prenons ces allégations très au sérieux. Ils ne reflètent pas notre compagnie aérienne ou notre mission principale qui consiste à prendre soin des gens », a déclaré jeudi la compagnie aérienne dans un communiqué. Il a ajouté qu’il coopérait pleinement avec les enquêteurs.

Le procureur américain par intérim, Joshua S. Levy, a qualifié la conduite présumée de « profondément inquiétante » et qu’aucun voyageur ne devrait avoir à affronter ou à s’inquiéter.

“M. Thompson aurait utilisé sa position pour s’attaquer et enregistrer subrepticement des enfants innocents, y compris des mineurs non accompagnés, alors qu’il se trouvait dans un état vulnérable à bord des vols sur lesquels il travaillait”, a déclaré Levy. a déclaré dans un communiqué.

La famille de la victime, âgée de 14 ans, du vol de septembre a intenté une action en justice contre la compagnie aérienne en décembre.

Dans le compte iCloud de Thompson, les enquêteurs ont trouvé des vidéos de quatre autres jeunes filles âgées de 7, 9, 11 et 14 ans dans les toilettes d’un avion, a indiqué le bureau du procureur américain. Elles ont été réalisées l’année dernière entre le 26 janvier et le 23 août, selon un affidavit du FBI.

Les archives judiciaires fédérales en ligne ne semblent pas répertorier un avocat pour Thompson.

Il est détenu en attendant sa première comparution en Virginie occidentale, a indiqué le bureau du procureur américain.

L’accusation de tentative d’exploitation sexuelle d’enfants est passible d’au moins 15 ans et jusqu’à 30 ans de prison, en cas de condamnation, a indiqué le bureau du procureur américain, et l’autre accusation est passible d’au moins cinq ans et jusqu’à 20 ans de prison.